Real Madrid, obiettivo 20 milioni di ricavi con la tournée negli USA

«Una sola partita del Real vale 20 milioni». Così si era espresso Carlo Ancelotti qualche giorno fa in un’intervista che aveva fatto scoppiare il caso Mondiale per Club in casa dei Blancos. Il tecnico aveva fatto presagire l’assenza dei Blancos alla manifestazione della FIFA, ma era stato smentito dalla società, che aveva ribadito la partecipazione della squadra alla competizione in programma nell’estate 2025.

Tuttavia, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As, il tecnico delle Merengues non si era allontanato poi tanto dalla realtà sul fronte economico. Infatti, la tournée che il Real Madrid ha organizzato per questa estate negli Stati Uniti porterà nelle casse del club di Florentino Perez ben 20 milioni di euro.

Real Madrid ricavi USA – Le avversarie e la costante Clasico

Saranno però tre le partite che Carvajal e compagni dovranno disputare. Milan, Barcellona e Chelsea le avversarie per il Real Madrid in un arco temporale di sette giorni. Ma la più attesa, quasi in maniera scontata, è quella di mezzo, il Clasico di Spagna. Più sorprendenti sono i prezzi a cui sono arrivati i tagliandi per assistere alla partita del 3 agosto allo stadio MetLife nel New Jersey: 5.000 dollari. E poco importa se non c’è l’assoluta certezza di vedere i fuoriclasse delle due squadre, da Vinicius a Yamal, passando per Bellingham e senza dimenticare il nuovo acquisto dei Blancos, Kylian Mbappé.

Ed è proprio questa crescente richiesta di assistere a una delle tre partite del Real, che porta il club spagnolo a prevedere un incasso complessivo per la tournée negli USA di 20 milioni. Un nuovo record per i Blancos, che nel 2022, sempre negli Stati Uniti, incassarono un totale di 15 milioni, giocando sempre tre partite, contro Barcellona, Club America e Juventus. Più alto l’incasso nel 2017: 18,5 milioni, sempre con il Barcellona fra le avversarie.

E che ci sia sempre il Clasico fra le partite della tournée è una richiesta esplicita del Real, per dare l’impulso maggiore possibile al suo approdo negli USA. Basti pensare che la differenza, per la stessa categoria di posti, fra la sfida contro il Barça e quella contro il Chelsea è di 10 volte. E fa niente se lo score al momento recita 3-0 per il Barcellona, che si è aggiudicato tutti i precedenti in terra statunitense.