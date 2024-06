Il Real Madrid smentisce Ancelotti: «Mai in dubbio la partecipazione al Mondiale per Club»

Il Real Madrid smentisce il proprio tecnico Carlo Ancelotti sul tema del Mondiale per Club. L’allenatore italiano era infatti intervenuto, in una intervista rilasciata a Il Giornale, spiegando la volontà di non partecipare al prossimo torneo in programma nell’estate 2025 negli USA.

Oggi così è arrivata la risposta della società spagnola. «Il Real Madrid C. F. comunica che in nessun momento è stata messa in dubbio la sua partecipazione al nuovo Mondiale per Club che sarà organizzato dalla FIFA nella prossima stagione 2024/2025. Pertanto, il nostro club parteciperà, come previsto, a questa competizione ufficiale che affrontiamo con orgoglio e con la massima speranza di far sognare di nuovo i nostri milioni di tifosi in tutto il mondo con un nuovo titolo», ha spiegato il club in un comunicato.

Lo stesso Ancelotti, in un tweet, ha poi spiegato: «Nell’intervista a Il Giornale le mie parole sul Mondiale per Club FIFA non sono state interpretate come volevo. Niente potrebbe essere più lontano dal mio interesse che rifiutare la possibilità di giocare in un torneo che considero potrebbe essere una grande opportunità per continuare a lottare per grandi titoli con il Real Madrid», le parole del tecnico italiano.

Il caso ruota intorno alle dichiarazioni dello stesso Ancelotti in una intervista rilasciata a Il Giornale, in cui sul tema Mondiale per Club aveva detto: «La FIFA se lo scorda, calciatori e club non parteciperanno a quel torneo. Una partita sola del Real Madrid vale 20 milioni e la FIFA vuole darci quella cifra per tutta la coppa. Negativo. Come noi altri club rifiuteranno l’invito».