L’Italia scivola nel ranking FIFA: top 10 a rischio, Europei decisivi

Ancora in top 10, ma all’ultimo posto disponibile, scavalcata dalla Croazia, dietro alla Spagna e con lo spauracchio Stati Uniti che insidia alle spalle. L’Italia si presenterà a EURO 2024 come terza forza del suo girone – chiaramente sulla carta, poi parlerà il campo –, ma la discesa nel ranking FIFA (che deve ancora essere ufficializzata, ma è già effettiva) mostra le difficoltà degli Azzurri registrate dalla conquista dell’ultimo Europeo a oggi.

Nel primo aggiornamento della graduatoria dopo il successo di tre anni fa, gli Azzurri potevano vantare il quinto posto in classifica e una distanza ridotta da Inghilterra e Francia. Oggi si ritrovano decimi, con la permanenza in top 10 che potrebbe dipendere molto dai risultati a EURO 2024 e da quelli che gli USA faranno registrare in Copa America.

Italia ranking FIFA – La graduatoria aggiornata

La Croazia era alle spalle prima delle ultime amichevoli, ma battendo la Finlandia e il Portogallo, ha migliorato la propria classifica (portandosi al 9° posto). Sul podio sempre i campioni del mondo dell’Argentina, davanti alla Francia e al Belgio. Poi il Brasile (4°), altra non europea al vertice: precede Inghilterra (5°), Portogallo (6°) e l’Olanda (7°) che oggi però può effettuare il sorpasso battendo l’Islanda.

Quindi, di seguito, Croazia, Spagna e Italia. Queste sono le prime otto europee. La nona è la Germania, al 16° posto del ranking. L’ultima delle 24 finaliste è l’Albania, 65esima e quarta Nazionale del girone dell’Italia. Questa la classifica delle prime posizioni:

Argentina – 1860 punti Francia – 1838 punti Belgio – 1798 punti Brasile – 1792 punti Inghilterra – 1788 punti Portogallo – 1745 punti Paesi Bassi – 1745 punti Spagna – 1730 punti Croazia – 1728 punti Italia – 1724 punti USA – 1676 punti

Italia ranking FIFA – Perché la classifica è importante

Quello della FIFA non è sicuramente lo strumento più oggettivo per classificare le nazionali, ma l’organo di governo del calcio mondiale lo ha scelto per definire le fasce dei sorteggi per il Mondiale 2026 (qualificazioni e fase finale). Quindi restare nei primi posti è fondamentale in vista dei gruppi che cominceranno a marzo e porteranno alla rassegna iridata.