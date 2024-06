L'Everton ai Friedkin per 650 milioni: atteso il via libera di FA e Premier

Il gruppo Friedkin, proprietario della Roma e del Cannes, è sempre più vicino all’acquisto ufficiale dell’Everton per 650 milioni di euro, di cui 400 milioni serviranno per ripianare i debiti del club inglese.

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, l’offerta è stata accetta dall’attuale proprietario del 94% del club Farhad Moshiri, che negli scorsi mesi è stato a lungo in trattativa con la società statunitense 777 Partners, proprietaria di molti club fra cui il Genoa. Ora però bisogna aspettare il via libera della Premier League, della Football Association e della Financial Conduct Authority per ratificare l’affare. Scoglio che ha di fatto affondato l’accordo fra Moshiri e 777.

Ma è tutto pronto per lo sbarco del gruppo Friedkin in Inghilterra e a Liverpool, dove a occuparsi del club ci sarà in pianta stabile Ryan Friedkin, figlio del proprietario Dan, mentre a Roma avrà ancora più poteri il Ceo Lina Souloukou. Intanto da Trigoria rassicurano: i giallorossi rimangono al centro dei pensieri della proprietà statunitense, fra rinforzamento della rosa e costruzione del nuovo stadio. Anzi, l’acquisto dell’Everton sarà fondamentale per crescere insieme sfruttando nuove sinergie con la Premier League.