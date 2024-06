Nelle prime ore della mattinata italiana, su Instagram è apparsa una foto che ritrae Gerry Cardinale, proprietario del Milan attraverso il fondo RedBird, ed Erick Thohir, ex patron dell’Inter e ora numero uno della Federcalcio indonesiana.

Un incontro tra i due avvenuto, presumibilmente, in Indonesia. Il motivo? A svelarlo è lo stesso Thohir utilizzando la didascalia del post apparso sul suo profilo ufficiale di Instagram: «È stato un piacere incontrare il proprietario del Milan, Gerry Cardinale. Grazie alla mia esperienza come presidente dell’Inter, ho discusso e condiviso con Gerry le sfide da affrontare quando si gestisce un club in Italia. Ci vogliono fondamenta solide e passi in avanti per poter ricostruire un club che ha una grande storia».

Non sorprende più di tanto che Cardinale sia in viaggio, ormai sono numerose le sue apparizioni in giro per il mondo, specialmente in Medio Oriente. Ma l’incontro con Thohir, patron dell’Inter dal 2013 al 2016 azionista di maggioranza dell’Inter e fino al 2019 azionista di minoranza, è senza dubbio una sorpresa.