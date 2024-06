Paura per Roberto Baggio: rapinato e picchiato durante Italia-Spagna

Incubo per la famiglia di Roberto Baggio. Il “divin codino” è stato vittima di una rapina, ieri sera, mentre si trovava nella sua villa ad Altavilla Vicentina. Mentre stava guardando la partita Spagna-Italia con la sua famiglia verso le 22 una banda di almeno cinque persone, tutte armate, ha fatto irruzione nella villa del calciatore.

Roberto Baggio ha tentato di affrontare i malviventi ma dopo una brevissima colluttazione, il rapinatore lo ha colpito in fronte con il calcio di una pistola, provocandogli una ferita profonda, poi lui e i suoi familiari sono stati chiusi in una stanza. Intanto i malviventi hanno messo sottosopra ogni stanza rubando orologi, gioielli e denaro. Ancora non è possibile quantificare il bottino.

Quando il calciatore ha capito che i rapinatori se ne erano andati ha sfondato la porta e ha chiamato i carabinieri. Il campione è stato portato al pronto soccorso di Arzignano, dove è stato medicato con alcuni punti di sutura in fronte. Per gli altri familiari solo tanto spavento ma nessuno è rimasto ferito.

Nella villa, questa mattina è andato in scena un sopralluogo da parte dei carabinieri che stanno conducendo le indagini. Assieme ai militari era presente lo stesso ex calciatore. Alla fine dell’accertamento, che ha compreso anche la perlustrazione dell’ampio terreno attorno alla villa, Roberto Baggio è uscito in automobile dalla sua proprietà. Assieme a lui, al volante, c’era il figlio Mattia.