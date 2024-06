Caos Franchi, la Fiorentina chiede la capienza: abbonamenti in standby

In attesa del pronunciamento del Tribunale di Firenze sul ricorso cautelare d’urgenza diretto a fermare i lavori al “Franchi”, la Fiorentina ha inviato ieri una pec al Comune in cui chiede un incontro urgente, con scadenza massima entro la fine di questa settimana, per affrontare il tema riguardante la capienza dello stadio per la stagione 2024/25.

Come sottolinea Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, da un lato c’è il numero dei posti disponibili, che il sindaco uscente Nardella ha ribadito essere quelli messi in preventivo (secondo il primo cittadino ne erano stati richiesti 20mila e saranno addirittura 22mila), mentre per il club viola siamo molto lontani dalla disponibilità reale, stimata tra i 19mila e i 20mila e i mille posti che “ballano” sono quelli definiti a visibilità ridotta.

Da qui la Fiorentina ha deciso di richiedere l’incontro per stabilire la capienza esatta senza più incertezze né interpretazioni, anche e soprattutto per la necessità di far iniziare la campagna abbonamenti per il prossimo anno. E poi chiederà di conoscere nel dettaglio i parametri adottati per la suddivisione dei settori, ovviamente anche e soprattutto a tutela dei sostenitori viola.

Ricordando, ad esempio, che la “Ferrovia” diventerebbe la “Fiesole” per il passaggio del cuore del tifo da una curva all’altra durante i lavori in questa prima stagione, sempre la Fiorentina solleciterà informazioni precise sulla delimitazione dello spazio che sarà riservato alle tifoserie ospiti e se corrisponde al vero, stando al prospetto attuale, l’ipotesi di lasciarlo lì dov’è ora tra Maratona e Curva Ferrovia.