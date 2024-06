Durante Belgio-Slovacchia, sfida vinta dalla nazionale guidata da Francesco Calzona, il gol dell’eventuale pareggio di Romelu Lukaku è stato annullato per un tocco di mano da parte dell’attaccante Openda nel corso dell’azione che ha portato il classe ’93 belga alla rete.

A suo modo questa rete annullata, la seconda della gara e sempre messa a segno da uno sfortunato Lukaku, entra di diritto nella storia del calcio. Infatti, per la prima volta in assoluto, il fallo di mano è stato rilevato da un chip inserito nel pallone. Un sistema di sospensione al centro del pallone ospita un sensore di movimento, alimentato da una batteria ricaricabile, con unità di misura inerziale (IMU) a 500 Hz, che fornisce una visione senza precedenti di ogni elemento del movimento del pallone.

Come funziona chip pallone EURO 2024 – La novità UEFA

Presentato come una delle novità tecnologiche della competizione UEFA, il pallone Adidas “Fussballiebe”, che in tedesco significa “amore per il calcio”, è dotato della tecnologia Connected Ball. Tale innovazione garantisce una visione senza precedenti di ogni elemento del movimento del pallone e invia dati precisi sul pallone agli arbitri video in tempo reale. Tutto questo è stato possibile combinando i dati sulla posizione dei giocatori con l’intelligenza artificiale.

Questa innovazione contribuisce alla tecnologia di fuorigioco semiautomatico (SAOT) della UEFA con la tecnologia Connected Ball che può anche aiutare gli arbitri VAR a identificare ogni singolo tocco di palla, riducendo il tempo impiegato per decidere in caso di fallo di mano o da rigore. Ed è proprio quello che è successo in occasione della rete annullata a Lukaku, che ha condannato il Belgio alla sconfitta, regalando i primi tre punti alla Slovacchia dell’ex allenatore del Napoli, aiutato in panchina proprio da uno degli idoli dei partenopei, Marek Hamsik.