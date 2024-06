Pier Silvio Berlusconi ha chiuso il mutuo, si è “liberato” della banca e ha deciso di intestarsi personalmente la super villa di Portofino che aveva indirettamente acquistato per circa 20 milioni di euro due anni fa. È una scelta indicativa dell’importanza che riveste questo immobile, destinato a diventare la residenza di famiglia.

Ma il cerchio non è chiuso: manca l’ultimo passo, andarci a vivere. Il trasloco a Villa San Sebastiano – spiega Il Corriere della Sera – era dato per imminente quest’inverno ma per ora l’amministratore delegato di Mediaset-Mfe resta ancora in affitto nel Castello di Paraggi (noto anche come Villa Bonomi Bolchini), vicino a Santa Margherita Ligure.

La ristrutturazione di Portofino è ormai alle rifiniture finali ma a quanto pare ci sarebbero lavori in corso sull’accesso diretto al mare che è fondamentale per Pier Silvio. Intanto però c’è stato un cambio di intestazione sulla proprietà, 1.300 metri quadrati sospesi sul Golfo del Tigullio. Berlusconi aveva rilevato da Luca Bassani Antivari, erede della famiglia fondatrice della BTicino, l’Immobiliare San Sebastiano proprietaria della villa ma anche del debito contratto per il precedente acquisto.

Con l’ampia liquidità di cui dispone, il comproprietario della Fininvest ha deciso di chiudere il mutuo dell’immobiliare e a quel punto, liberata la proprietà dall’ipoteca, se l’è intestata direttamente. Nel patrimonio immobiliare di famiglia, il pezzo pregiato rimane sempre Villa Certosa in Sardegna e tra poco, a fine giugno, scadrà l’esclusiva per l’intermediazione alla società Dils.