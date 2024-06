La Serie A cerca un nuovo sponsor per il VAR

Si sta andando a completare il quadro dei brand che hanno deciso di legarsi alla Serie A per i prossimi anni. Dopo l’annuncio di Enilive come nuovo title sponsor del campionato, successore di Tim che dava il nome al torneo da 26 anni, sono diversi gli accordi annunciati nelle ultime settimane. Ma alcune possibilità sono ancora aperte per quanto riguarda la Lega.

«Tim è un brand a cui vogliamo bene, ci ha accompagnato in 26 anni ma dall’anno prossimo ci saranno grandi novità con l’arrivo di Enilive che si legherà alla titolazione del campionato – ha spiegato Michele Ciccarese, direttore marketing e commerciale della Lega Serie A, durante il recente Festival della Serie A Parma -. La Coppa Italia sarà legata a Frecciarossa e EA Sports alla Supercoppa. Ci saranno poi tre brand legati agli Official Awards, ovverosia Panini per il Man Of The Match, EA Sports per il Player Of The Month e Philadelphia per il Coach Of The Month. Tra gli altri nostri partners c’è anche Puma con cui abbiamo da poco presentato da poco il nuovo pallone. Ognuno di loro ha pari dignità e abbiamo una strategia per coinvolgerli al meglio».

Tra gli altri spazi disponibili tra gli official partners c’è anche il ruolo di “VAR & GLT Partner”. Un ruolo che negli ultimi anni era stato di Crypto.com, scelto come Innovation & Technology Partner dalla Lega Serie A: il brand di criptovalute compariva nelle grafiche televisive ad ogni controllo degli arbitri in campo sul Var e ad ogni episodio in cui interveniva la GLT, oltre a comparire anche sul Centro VAR della Lega Serie A a Lissone.

Concluso il contratto triennale con Cypto.com, si tratta così di una categoria per cui oggi la Lega sta cercando un nuovo partner, così come per quanto riguarda il ruolo di “Official Timekeeper Partner” (il brand che compare sulle lavagnette luminose per le sostituzioni), “Official Celebration Partner” e “Officiale Data Partner” in particolare tra gli altri spazi principali che la Serie A intende commercializzare.