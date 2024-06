Milan, il valore a bilancio di Theo Hernandez e la potenziale plusvalenza monstre

La Francia si presenta ai nastri di partenza di EURO 2024 come la grande favorita. Sono numerosi i campioni di livello internazionale su cui può puntare il commissario tecnico Didier Deschamps, ma negli ultimi giorni uno in particolare ha infiammato le cronache riguardanti il calciomercato, che come sempre accompagna i calciatori durante le rassegne internazionali con la propria nazionale.

Ovviamente, stiamo parlando di Theo Hernandez. Il terzino classe 1997 ha un contratto fino al 2026 da 4 milioni di euro netti a stagione (5,24 milioni di euro lordi tenendo conto degli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita). E, secondo le ultime indiscrezioni, le parti stanno già trattando per un rinnovo, ma a quanto pare non si è ancora trovato un accordo sul piano economico.

Milan Theo Hernandez plusvalenza – Dal costo storico all’ammortamento: le cifre a bilancio

Theo Hernandez è approdato in rossoneri nell’estate 2019 dal Real Madrid su intuizione di Paolo Maldini, celebri le foto dei due che parlavano a Ibiza con il terzino che fu convinto dal suo grande idolo a firmare per il Milan. Il club di Via Aldo Rossi pagò al Real Madrid 22,8 milioni di euro. Questo è il costo storico dell’ex Blancos a bilancio. Costo che è stato ovviamente ammortizzato dai rossoneri che nel prossimo bilancio, che chiuderà il 30 giugno 2024, vedranno il valore netto del terzino arrivare a 5,7 milioni di euro.

La quota di ammortamento, infatti, legata al cartellino di Hernandez è pari a 2,8 milioni. Questa sommata ai già citati 5,24 milioni di stipendio lordo, fanno sì che il terzino francese pesi a bilancio ogni anno per 8,1 milioni di euro. Una cifra tutto sommato bassa per uno dei migliori terzini sinistri in circolazione. Ma proprio questo suo status, e un rinnovo di contratto che tarda ad arrivare, lo hanno messo nella lista dei nomi caldissimi per il calciomercato estivo 2024.

Su questo tema vanno osservate da vicino, al momento, due situazioni in particolare. Una porta al Bayern Monaco e l’altra a quel Real Madrid che rappresenterebbe un ritorno per Theo Hernandez. Società che sembrano però essere legato a un filo comune che porta a Alphonso Davies. L’esterno mancino classe 2000 è, infatti, sotto contratto con i bavaresi fino al 2025. E mentre le voci su un possibile accordo per il rinnovo continuano a inseguirsi, il suo nome è finito nel taccuino proprio del Real Madrid, alla ricerca di un terzino sinistro, posizione dove quest’anno ha giocato Ferland Mendy, ma anche l’adattato Eduardo Camavinga.

Un rinnovo con il Bayern, pista più remota al momento, farebbe rimanere la lacuna in quella posizione da parte del Real Madrid. Ma al contrario, ecco che per i bavaresi si prospetterebbe un ricorso al mercato per trovare un nuovo calciatore in quella stessa posizione. E il primo nome della lista è proprio quello di Theo Hernandez. Dunque nessuna asta in vista fra questi due club, anche se non va sottovalutata la pista Paris Saint-Germain, dove milita l’altro fratello Hernandez, Lucas.

Milan Theo Hernandez plusvalenza – L’esempio Tonali e la cifra irrinunciabile

Insomma o da Monaco o da Madrid, ma anche da Parigi, è possibile che arrivi una grande offerta a Casa Milan per Theo Hernandez. A meno che, ovviamente, il terzino francese non si convinca di rimanere ancora a Milano e rinnovare così il suo contratto. Ma quale sarebbe un’offerta congrua per i rossoneri?

Come detto da Zlatan Ibrahimovic qualche giorno fa, il Milan non ha nessuna esigenza nel cedere i suoi calciatori. Ma il discorso cambia se uno di questi chiedesse la cessione. Situazione che riguarda, in particolar modo, i tre fuoriclasse: Mike Maignan, Rafael Leao e, appunto, Theo Hernandez. Ma l’offerta per il loro cartellino deve rientrare nella categorie “irrinunciabile”. E l’esempio è rappresentato da Sandro Tonali. Un elemento importantissimo per la squadra rossonera, che però la grande offerta da circa 70 milioni di euro del Newcastle, con conseguente ricco ingaggio per il calciatore, ha reso sacrificabile e ha di fatto accontentato tutte le parti in causa.

È presumibile che il Milan non valuti offerte per Theo Hernandez inferiori a quella cifra, mentre sarebbe pronto a trattare per una somma superiore. Tenendo conto che le società elencate in precedenza sono ampiamente in grado di garantire uno stipendio molto più ricco di quello che il francese percepisce al momento, la questione si sposta appunto sulla cifra da stanziare per il cartellino. E i rossoneri hanno sempre fatto filtrare che questa debba avvicinarsi in maniera importante alla tripla cifra.

Ipotizzando che quota 100 milioni possa arrivare anche tramite ricchi bonus, possiamo ragionare su un’offerta di 80 milioni di base fissa che farebbe registrare al Milan una plusvalenza di ben 77,2 milioni, a cui andrebbe sommato il risparmio sul bilancio 2024/25 della quota di ammortamento di 8,1 milioni. Infine, come confermato dallo stesso Ibrahimovic, i soldi incassati dalla cessione di Hernandez, ma il discorso vale pert utte le possibili cessioni, saranno utilizzati per rinforzare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca.