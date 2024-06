In rosso la holding immobiliare dei Berlusconi presieduta da Galliani

Nella grande galassia di Fininvest esiste anche una holding, la Fininvest Real Estate & Services (Fres), che si occupa di servizi infragruppo e gestioni immobiliari. Venuta alla luce dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, con conseguente divisione fra gli eredi dell’impero costruito dall’ex premier, ora è presieduta da Adriano Galliani e guidata da Leonardo Brivio.

Come riporta Affari & Finanza, la controllata in questione ha dovuto attingere alla propria riserva per coprire la perdita di 23,6 milioni nel 2023. Un rosso in aumento rispetto ai 10 milioni dell’anno precedente a causa delle svalutazioni, balzate in un anno da 6,3 a 18 milioni, inerenti per 11,8 milioni a Immobiliare Leonardo.

I ricavi, al contrario, sono scesi da 5 a 3,9 milioni, derivati in larga parte da servizi amministrativi per varie società del gruppo, più un altro mezzo milione dal noleggio spazi di Villa Gernetto, ora in vendita. La società è entrata in possesso del 100% di Immobiliare Idra che riuniva le varie proprietà di Berlusconi, con un attivo di 400 milioni.