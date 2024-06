Sgominata cellula terroristica in Spagna: voleva colpire il Real Madrid

La Guardia Civil spagnola, in collaborazione con Europol e l’FBI statunitense, ha smantellatola la cosiddetta Fondazione I’lam, uno dei maggiori centri di propaganda legati allo Stato Islamico: una cellula terroristica che, secondo quanto riportato da El Confidencial, aveva messo nel mirino il Real Madrid.

La rete smantellata aveva ordinato ai suoi seguaci di attaccare l’autobus dei calciatori del Real Madrid e i tifosi della squadra. «Mio caro fratello. Aspetta in un luogo vicino al punto di arrivo dei giocatori. Punta su di loro insieme ai loro seguaci», diceva un manifesto in cui si vedeva un incappucciato aprire il fuoco con un fucile e l’obiettivo di un mirino telescopico sull’autobus del Real Madrid.

Un altro manifesto sequestrato puntava allo Stadio Santiago Bernabéu. «Mio caro fratello in Al-Andalus. Un obiettivo molto prezioso ti aspetta. Entra nelle folle, distrae la sicurezza con esplosivi improvvisati e dispositivi esca e avanza verso il tuo obiettivo principale con determinazione», esortava questo secondo messaggio.

Lo Stato Islamico aveva già provocato un rafforzamento delle misure di sicurezza lo scorso aprile dopo aver pubblicato altri messaggi in cui si chiedeva di colpire gli stadi dove dovevano disputarsi le partite di andata dei quarti di finale della Champions League, tra cui lo stesso Bernabéu e lo stadio Metropolitano dell’Atlético Madrid. Tuttavia, i messaggi contro i giocatori o con consigli per infiltrarsi nello stadio non erano emersi.

Disegni in inglese localizzati la scorsa settimana incitavano anche ad attaccare durante l’Europeo di calcio che si sta svolgendo in Germania e ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi. Nel primo caso, si vede un soldato di spalle che tiene un fucile. In alto si legge «Dove vuoi?», suggerendo tre possibili obiettivi: Berlino, Monaco e Dortmund, città in cui si terranno le partite dell’Europeo. «Segna l’ultimo gol!», proclamava il manifesto.

Per quanto riguarda i Giochi di Parigi, è stato trovato un montaggio in cui si vede la Torre Eiffel e delle mani che manovrano i comandi di un drone. «Le Olimpiadi dei lupi solitari sono iniziate, con la volontà di Allah», recita un breve testo nell’intestazione.