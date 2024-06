Effetto nuovo Bernabeu: le case in vendita intorno allo stadio aumentano del 60%

Che il nuovo Santiago Bernabeu fosse qualcosa di unico in Europa lo si era capito in occasione della semifinale di andata fra Real Madrid e Manchester City in Champions League. Ma al contrario, l’impianto cittadino sta diventando un fattore determinante nella decisione dei residenti di mettere in vendita la propria casa.

Secondo un rapporto redatto dalla società di consulenza immobiliare Gloval, nella Zona 1, la più vicina al campo del Real Madrid e, quindi, la più direttamente interessata dal nuovo utilizzo di questo spazio sportivo come luogo di concerti, è aumentata del 57% l’offerta di case in vendita. Anche nella Zona 2 si è notato un aumento, ma “solo” del 22%.

Effetto Bernabeu sul mercato immobiliare – Boom di appartamenti turistici

Sicuramente la decisione del club di farlo diventare un importante polo dei concerti estivi (vedasi l’esempio Taylor Swift) ha scontentato più di un residente. La speculazione è un fattore da sempre presente, visto che nella Zona 2 si è registrato un aumento del numero di appartamenti in regime di locazione turistica pari al 40% delle unità e del 35% del numero di posti letto. Nella Zona 1, invece, il numero delle case turistiche è aumentato del 19% e quello dei posti letto del 16%. In tutto il quartiere, il numero di case tolte dal mercato per uso turistico è salito alle stelle del 41%. Un’impennata che testimonia il grande interesse che c’è per la zona, ma che ha portato il Comune di Madrid a bloccare le concessioni per nuove licenze turistiche già dallo scorso aprile, aumentando le sanzioni per chi tenta di farlo in modo irregolare.

Effetto Bernabeu sul mercato immobiliare – Scende il numero di affitti e il valore delle case cala

Parallelamente sono crollati gli affitti, visto anche l’aumento dei prezzi che nella zona hanno superato quelli in vigore in zone più centrali della capitale spagnola. Mentre per quanto riguarda il valore generale di un immobile, da quando sono iniziati i lavori di ristrutturazione nel 2019, questo è salito del 20-30%, come in tutto il resto di Madrid. Un aumento non in linea con le zone più in voga nella capitale, che comunque da anni vedono immobili venduti a 10.000 euro al metro-quadro, se non di più.

A Chamartín, nello specifico, la zona adiacente al Santiago Bernabéu non hanno nulla a che vedere con i quartieri più prestigiosi di Madrid, ed è infatti impossibile che il prezzo di vendita arrivi agli 8.000 euro al mq. Infine, un esempio concreto, citato nelle scorse settimane dal quotidiano spagnolo El Confidencial, riguarda una proprietà di 250 mq, pubblicizzata da Sotheby’s e situata a pochi metri dal Santiago Bernabéu. Il suo prezzo è stato ridotto del 16%, da 1,7 a 1,42 milioni di euro. Stesso fenomeno riscontrato in un altro immobile da 280 metri quadrati che è passato da 1,85 a 1,75 milioni, con una diminuzione del 10%.