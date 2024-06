Fedez contro Jacobs: l’oro olimpico rischia il processo per diffamazione

Marcell Jacobs è tornato a volare sulla pista di atletica conquistando due ori nei campionati Europei di Roma primeggiando nei 100 metri e nella staffetta 4×100. Due titoli che hanno riportato il campione italiano quasi alle vette conquistate alle Olimpiadi di Tokyo, proprio a poche settimane dai Giochi Olimpici di Parigi.

Ma non tutte le ultime novità sono positive per il campione olimpico in carica. Infatti, secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, Jacobs rischia di fronteggiare una causa per diffamazione aggravata contro Fedez, che lo ha querelato. La vicenda affonda le proprie radici nel 2021 e mette difronte la Dream of Ordinary Madness Entertainment srl (Dome), amministrata da Annamaria Berrinzaghi mamma del rapper milanese, e Jacobs.

E le Olimpiadi rappresentano il pomo della discordia. Infatti, il successo di Jacobs vede coinvolta la società di Berrinzaghi, di cui è socio lo stesso Fedez, che all’epoca curava l’immagine di Jacobs. I rapporti tra Jacobs e la Dome srl si deteriorano fino ad arrivare alla rottura definitiva alla quale seguirono strascichi giudiziari che si protrassero fino all’anno successivo. La rescissione del contratto da parte del velocista, infatti, vide la reazione della Dome srl che avviò una causa civile contro di lui.

Dal civile, però, si passò anche al penale dopo che il 18 gennaio 2023 Marcell Jacobs rilasciò un’intervista al quotidiano La Stampa in cui accusò apertamente la società di Fedez di non aver curato nel migliore dei modi i suoi interessi. «Nel 2018 mi sono affidato alla società di Fedez, mi aspettavo che stare vicino a lui desse visibilità ma lì non hanno mai sviluppato un progetto – dichiarò Jacobs –. Ho vinto a Tokyo e mi hanno scritto 24 ore dopo. Erano al mare e non gliene fregava niente». La reazione della Dome non si fece attendere.

Attraverso gli avvocati Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci, Marcell Jacobs fu querelato dall’amministratrice Berrinzaghi, da Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, e dalla stessa Dream of Ordinary Madness Entertainment srl per diffamazione aggravata. Ora ecco l’accusa formale da parte della Procura di Brescia, con il sostituto procuratore Giovanni Tedeschi che ha depositato l’avviso di conclusione delle indagini che solitamente prelude alla richiesta di rinvio a giudizio, atto che potrebbe arrivare mentre il campione mette a punto gli ultimi dettagli prima di partire per le Olimpiadi di Parigi.