L’UEFA vuole vietare le bandiere della Russia negli stadi di EURO 2024

La UEFA vuole impedire che le bandiere russe siano presenti nello stadio quando l’Ucraina giocherà la sua prima partita a EURO 2024. Come riportato dalla Associated Press, infatti, alcune bandiere della Russia sono state esposte sugli spalti in altre partite: per questo, la UEFA ha dichiarato che il personale di sicurezza cercherà di intercettare e rimuovere le bandiere russe dallo stadio di Monaco dove l’Ucraina giocherà contro la Romania oggi pomeriggio nella prima gara della fase a gironi di Euro 2024.

Le squadre russe sono state bandite dalla UEFA dalle competizioni internazionali entro pochi giorni dall’inizio dell’invasione militare dell’Ucraina a febbraio 2022. Tuttavia, i cittadini russi potrebbero tentare di acquistare biglietti per le partite di Euro 2024. La bandiera nazionale, composta da bande orizzontali bianche, rosse e blu, è stata esposta in alcune delle prime partite della fase a gironi, inclusa a Monaco lo scorso venerdì accanto alle bandiere della Scozia durante la partita inaugurale contro la Germania.

Diverse bandiere russe sono state viste anche tra i tifosi della Serbia durante la partita della loro squadra contro l’Inghilterra domenica a Gelsenkirchen. Tanto che diverse immagini di Jude Bellingham che celebra il gol della vittoria per l’Inghilterra mostravano chiaramente le bandiere russe dietro di lui nella parte dello stadio occupata dai tifosi serbi.