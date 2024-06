La Nazionale vince con Sanremo in tv: oltre 11 mln di spettatori al debutto

Buon esordio dell’Italia di Luciano Spalletti agli Europei di Germania. Nonostante il gol preso a freddo nella sfida contro l’Albania, gli Azzurri sono riusciti a ribaltare il match grazie alle reti di Bastoni e Barella, portando a casa tre punti molto importanti in ottica qualificazione, traguardo che potrebbe già arrivare contro la Spagna in caso di nuovo successo.

Il match di Dortmund è stato trasmesso in diretta in Italia su Sky, ma anche in chiaro sulle reti Rai. La partita è andata in onda su Rai 1 e ha fatto registrare 10.386.000 spettatori, con uno share pari al 55,7%, attestandosi come programma più visto della serata. Sommando l’apporto di Sky (1.144.000 spettatori ed il 6% di share) il bilancio sale a 11.520.000 spettatori e 61,7% di share.

Italia Albania ascolti tv – Il confronto con EURO 2020 e Sanremo

Tre anni fa, la sfida con la Turchia aveva fatto registrare un numero di spettatori più alto: 14.302.000 erano state le persone che si erano incollate davanti al televisore, totalizzando il 56,9% di share. Un numero, dunque, più alto in termini assoluti, ma inferiore per quanto riguarda lo share della serata (più persone erano complessivamente collegate alla tv).

Guardando ad un altro evento di grande rilevanza nazionale, come il Festival di Sanremo, il confronto tra le due serate d’esordio è stato molto simile, ma ha premiato gli Azzurri. Il Festival aveva fatto registrare un numero di spettatori inferiore (10.561.000 persone davanti alla tv), ma uno share più alto e pari al 65,1%.

Italia Albania ascolti tv – Tutti i match della rassegna del 2021

Il dato sugli ascolti della sfida tra Italia e Albania rimane comunque più basso di tutti i match degli Azzurri a EURO 2020, numeri chiaramente cresciuti in avvicinamento alla finale: