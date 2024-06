EURO 2024: le sfide in diretta anche su Rai 4K, ma il 4K non c’è

Le partite di EURO 2024 in diretta sulla Rai anche in 4K, anzi no. Per le sfide della rassegna continentale, la tv di Stato aveva annunciato la trasmissione in diretta in 4K tramite il canale 210 di Tivusat (via satellite) e sul 101 del digitale terrestre (via streaming hbbTV). Un annuncio che è rimasto tale, perché il canale Rai 4K esiste e manda in onda gli incontri, che tuttavia non sono trasmessi in 4K.

Lo ha spiegato la rivista online DDay, ricordando che il primo episodio di questa lunga serie che coinvolge EURO 2024 e il 4K è partito con il sito dell’IBC (International Broadcasting Convention), che ha svelato che gli Europei, contrariamente a quanto annunciato, non sarebbero più stati prodotti in 4K ma solo in HD HDR. Questo perché evidentemente il 4K di un evento in diretta è visto dalle emittenti come qualcosa che genera costi e problemi e poche opportunità.

Europei 2024 Rai 4K – Prima il cambio logo, poi il passo indietro

Ciò nonostante, la Rai ha comunque deciso di tirare diritto e continuare a pubblicizzare le partite degli Europei in 4K sui due canali. Una piccola parte di pubblico ha deciso così di seguire l’evento con questa risoluzione e provare ad andare su Rai 4K, sperando in qualche bella immagine. Tuttavia, appena iniziato il collegamento, di colpo il logo del canale Rai 4K si è tramutato in Rai 1 HD.

Fatto sta che, come previsto la partita è un HD riscalato, con una qualità non certo esemplare. La percezione è meglio di quello che sta andando in onda su Rai 1 HD, ma probabilmente più per demeriti di Rai 1 che per meriti del finto 4K. Sarà la partita in notturna, ma l’HDR non finisce di convincere: immagini inutilmente contrastate, con le magliette bianche della Germania fin troppo brillanti e gli scuri troppo cupi.

Nonostante l’iniziale tentativo di fornire un’indicazione maggiormente aderente alla realtà, dopo la prima partita Rai è tornata sui suoi passi e ha rimesso il logo Rai 4K in sovraimpressione sui match degli Europei, che in 4K non sono, ma sono riscalati in questa risoluzione dal Full HD. Come peraltro ha sempre fatto in casi simili.