EURO 2024, allarme hooligans: cinque partite ad alto rischio

Allarme hooligans. Da EURO 2024 l’attenzione per l’arrivo degli ultrà più violenti, specie quelli dell’est Europa, è altissimo. Lo scrive Il Corriere della Sera nella sua edizione odierna, ricordando che giorno in Germania verranno schierati 22mila agenti. Su Internet sono in vendita t-shirt con la scritta «Euro 2024, Festival of Violence», a dimostrazione che i violenti si preparano a entrare in azione.

C’è un dossier che circola fra le forze di polizia di tutta Europa. E che individua cinque partite ad altissimo rischio di incidenti, solo nella fase a gironi. La prima si giocherà stasera a Gelsenkirchen, fra Serbia e Inghilterra, una vera e propria prova generale. Previsto l’arrivo di 40mila tifosi inglesi. Molti meno i serbi, anche se i numeri contano poco.

Anche perché i problemi principali li causano quelli che restano fuori, senza biglietto. «Controllarli in giro per la città è molto più difficile, spesso impossibile», ammette un agente in servizio fuori dal Westfalenstadion di Dortmund. In ballo, come al solito, c’è molto di più rispetto al calcio. La questione di fondo è principalmente politica.

Il riferimento è alle tensioni per l’invasione della Russia in Ucraina, visto che la parte più violenta del tifo serbo è allineata con le posizioni di Putin. In più cade il 25° anniversario dei bombardamenti Nato su Belgrado, in cui il Regno Unito ebbe un ruolo chiave. I servizi segreti di Berlino hanno segnalato l’arrivo di 500 serbi pronti agli scontri e per questo il governo ha schierato 1.300 agenti in più.

I più violenti sono i “Grobari” del Partizan e i “Delije” della Stella Rossa. «Siamo pronti per fronteggiare ogni pericolo immaginabile», ha però assicurato la ministra dell’Interno tedesca, Nancy Faeser. Le altre quattro partite del dossier: