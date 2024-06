Ufficiale, Federico Cherubini lascia la Juventus dopo 12 anni

«Dopo dodici anni, ricchi di soddisfazioni e successi, il prossimo 30 giugno si chiuderà l’avventura di Federico Cherubini alla Juventus». Con questa nota il club bianconero ha annunciato l’addio del dirigente dopo dodici anni di attività.

Cherubini era arrivato a Torino dopo un’ottima esperienza da direttore generale al Foligno, per volontà di Giuseppe Marotta e Fabio Paratici, che gli avevano affidato il settore giovanile prima e la responsabilità dei ragazzi in prestito subito dopo. All’interno del club ha poi percorso tutta la trafila dirigenziale nel corso dell’era Agnelli, fino a essere il dirigente di riferimento della prima squadra.

«Un viaggio, iniziato nel 2012, che ha visto Cherubini arrivare in bianconero dal Foligno e l’ha portato a occuparsi a tutto tondo del mondo Juventus. Diverse vesti, ma un unico filo comune in ogni ruolo ricoperto: competenza e professionalità. Con queste due parole possiamo riassumere i dodici anni alla Juventus di Federico che ringraziamo per il lavoro svolto facendogli un grande in bocca al lupo per il futuro», scrive ancora la Juventus in una nota.

Il dirigente aveva avviato un progetto che ancora oggi concede grandi vantaggi alla Juve sul piano dei rapporti con alcuni club d’Europa e degli Stati Uniti: col Club 15, infatti, la Juve innescava uno scambio di buone pratiche con altre realtà presenti nei campionati minori, dove avrebbe avuto facile accesso nel reperire eventuali talenti di prospettiva.

Fu l’antipasto della seconda squadra, prima denominata nei primi anni Under 23 e successivamente allargata al concetto di Next Gen, inserendo nella conta i giocatori che – una volta completato il percorso di maturazione tra i professionisti – hanno trovato una collocazione in massima serie, anche lontano dalla Juve. Cherubini nell’ottobre 2020 viene poi promosso nel ruolo di direttore sportivo della prima squadra, lavorando successivamente in prima linea (con l’uscita di Paratici, nell’estate 2021) accanto al nuovo AD Arrivabene.

A causa dell’inibizione rimediata a seguito dell’indagine relativa al caso plusvalenze, il dirigente umbro si è occupato nell’ultimo anno solo dei progetti sportivi del club, soprattutto quelli che sono stati avviati negli ultimi mesi in Arabia Saudita. Ora Cherubini, che ha già scontato la squalifica ed era a scadenza di contratto, intende tornare a ricoprire un ruolo dirigenziale legato alla parte sportiva. E lo farà lontano dalla Juventus.