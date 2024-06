Effetto EURO 2024: balzo in avanti dell’Italia nel ranking FIFA

Una partenza da film horror cancellata da una reazione da campioni d’Europa. Dopo aver subito il gol più veloce della sua storia e degli Europei (solamente 23 secondi) l’Italia ribalta in pochi minuti l’Albania e si prende la prima partita di EURO 2024, dando una prova di grande coraggio, sostanza e tecnica in uno stadio, quello di Dortmund, colorato quasi tutto del rosso della Nazionale delle Aquile.

L’Albania dura praticamente giusto il tempo del gol di Bajrami, lanciato in porta dalla folle rimessa laterale di Dimarco. Poi ci sono solo gli azzurri che la riprendono in un quarto d’ora, con un bel colpo di testa di Bastoni ed il 2-1 firmato da Barella che scaccia via tutti i dubbi sulle sue condizioni nei giorni del ritiro a Iserlohn.

Ranking FIFA aggiornato – Italia al 9° posto in classifica

Da qui in poi i ragazzi di Spalletti sfiorano più volte il terzo gol, mentre le aquile rosse non volano quasi mai dalle parti di Donnarumma tranne in un finale batticuore, quando in due occasioni fanno tremare gli azzurri. Ecco tre punti d’oro per cominciare alla grande un girone B dove la Spagna, prossima avversaria il 20 giugno a Gelsenkirchen, fa già paura con il 3-0 alla Croazia.

Nel frattempo, il successo all’esordio produce un effetto importante sul ranking UEFA. La vittoria contro l’Albania e la contemporanea sconfitta della Croazia contro la Spagna riportano gli Azzurri al nono posto in classifica e un risultato positivo contro la Spagna potrebbe fare volare la Nazionale di Spalletti.

Ranking FIFA aggiornato – La graduatoria

Di seguito, la classifica aggiornata con le prime dieci posizioni, che cambieranno inevitabilmente con il trascorrere di EURO 2024 e il via della Copa America:

Argentina – 1861 punti Francia – 1838 punti Belgio – 1798 punti Brasile – 1792 punti Inghilterra – 1788 punti Spagna – 1747 punti Portogallo – 1747 punti Paesi Bassi – 1745 punti Italia – 1732 punti Croazia – 1711 punti

Ranking FIFA aggiornato – L’importanza della classifica

Quello della FIFA non è sicuramente lo strumento più oggettivo per classificare le nazionali, ma l’organo di governo del calcio mondiale lo ha scelto per definire le fasce dei sorteggi per il Mondiale 2026 (qualificazioni e fase finale). Quindi restare nei primi posti è fondamentale in vista dei gruppi che cominceranno a marzo e porteranno alla rassegna iridata.