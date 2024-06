Inter, Marotta: «E’ fatta per i rinnovi di Lautaro Martinez e Inzaghi»

«Il rinnovo di Lautaro Martinez è virtualmente fatto, manca solo la firma, non è semplice perché è in Argentina, ma è già fatto. Anche per mister Inzaghi? Sì, sì». Lo ha detto il presidente e amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta, presente a “Casa Azzurri” da Iserlohn, in merito ai rinnovi dell’attaccante e dell’allenatore.

Applausi per Nicolò Barella, centrocampista nerazzurro, grande protagonista del successo di ieri sera a Dortmund con l’Albania: «È un giocatore che ha l’umiltà del gregario ma ha anche del talento. Come giocatore è moderno e completo. Può giocare nel ruolo di Calhanoglu? Sì, ha tutte le qualità visione appoggio e lancio, oggi è un giocatore dal punto di vista agonistico molto valido, tecnico di base forte, è un giocatore eclettico».

Infine, una battuta sul blocco Inter in Nazionale: «L’Italia è il patrimonio che deve unire tutti i club, il fatto che ci sia questo zoccolo duro di interisti diventa un’Inter-Nazionale, ci riempie d’orgoglio per tutto il lavoro fatto e per la crescita che hanno avuto i ragazzi. I complimenti? Li ho fatti a tutti, siamo molto orgogliosi che l’Inter possa dare il suo contributo», ha concluso.