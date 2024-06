Ufficiale, De Ketelaere all'Atalanta: l’impatto sul bilancio del Milan

Adesso è ufficiale: Charles De Ketelaere si trasferisce a titolo definitivo all’Atalanta. Lo ha annunciato il club rossonero attraverso una nota: «AC Milan comunica che il diritto alle prestazioni sportive di Charles De Ketelaere è interamente di proprietà di Atalanta BC. Il Club rossonero augura a Charles le migliori soddisfazioni personali e professionali».

Il calciatore belga – protagonista con gli orobici nella stagione 2023/24 – continuerà dunque a vestire nerazzurro e lo farà dopo essersi trasferito a titolo definitivo. Secondo quanto riportato dalla stampa sportiva italiana, l’accordo è stato trovato sulla base di 22 milioni di euro. Si tratta di un milione di euro in meno rispetto all’intesa originaria da 23 milioni di euro. La cifra si aggiunge ai 3 milioni già incassati dal club rossonero nella stagione 2023/24 come corrispettivo per il prestito oneroso. Proseguirà quindi a Bergamo la carriera del giocatore, che sarà impegnato a EURO 2024 con la maglia della Nazionale.

Milan plusvalenza De Ketelaere – L’impatto dell’operazione sui conti

Ma come impatterà questa operazione sul bilancio del Milan? Il costo storico del calciatore è pari a 36,5 milioni di euro. Al 30 giugno 2023 – ultimo dato ufficiale a disposizione, dopo aver ammortizzato poco più di 7,2 milioni nella prima stagione – il suo valore netto era sceso a poco meno di 29,3 milioni di euro. La stessa cifra avrà raggiunto quota 21,97 milioni di euro al 30 giugno 2024.

Considerando dunque la cessione per 22 milioni di euro, il Milan andrà sostanzialmente a pari, con una plusvalenza minima (nell’ordine di poche migliaia di euro). Guardando alla stagione 2024/25, il club potrà però contare su un effetto positivo per 7,3 milioni di euro circa, relativi alla quota ammortamento che non sarà più tra i costi a bilancio.