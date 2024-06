EURO 2024, Germania-Scozia delude in chiaro: ascolti poco sopra i 4 milioni

EURO 2024 è cominciato. Il torneo continentale si è aperto nella serata di ieri con la sfida inaugurale tra Germania e Scozia. Un match senza storia che si è chiuso sul risultato di 5-1, e che i tedeschi avevano già messo in ghiaccio nel primo tempo con un netto 3-0 e con gli avversari costretti a giocare in inferiorità numerica.

La partita è stata trasmessa su Sky e su Rai 1 in Italia. La tv di Stato detiene i diritti di trasmissione per 31 partite sulle 51 complessive della manifestazione. Il match non ha tuttavia raccolto un pubblico particolarmente numeroso in chiaro, con 4.134.000 spettatori che si sono accomodati davanti alla televisione, per uno share del 24,4%.

Germania Scozia ascolti – Il confronto con le edizioni precedenti

Tralasciando la gara inaugurale di EURO 2020, che ha fatto registrare quasi 13 milioni di telespettatori e uno share superiore al 50% (ma vedeva coinvolta l’Italia, che vinse 3-0 contro la Turchia) sulla Rai, tornando a EURO 2016 è possibile fare un paragone più accurato. La gara d’esordio Francia-Romania conquistò 7.568.000 spettatori, pari al 30,99% di share.

Anche nel 2012, la prima gara disputata in chiaro in orario serale – una sfida non certo di altissimo livello, tra Russia e Repubblica Ceca – fece registrare ascolti migliori di Germania-Scozia. All’epoca furono 4.777.000 gli spettatori, seppur con uno share inferiore e pari al 20,3 %.