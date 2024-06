FIGC, oggi il Consiglio federale: si decide sul Milan Under 23 in Serie C

Si tiene nella giornata di oggi, venerdì 14 giugno, la riunione del Consiglio Federale della FIGC. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione della riunione dello scorso 14 maggio e alle comunicazioni del presidente, ci sono diversi punti interessanti, uno dei quali interessa in particolare il Milan.

E’ previsto infatti l’esame di «eventuali ricorsi avverso la non concessione delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici 2024/2025» e la discussione di «eventuale partecipazione di ulteriori Seconde Squadre di Serie A al campionato di Serie C 2024/2025». Collegate a questo tema, anche le «procedure e criteri per gli eventuali ripescaggi nei campionati professionistici 2024/2025».

Milan Under 23 Serie C – Il progetto dei rossoneri

Il Milan osserverà dunque con attenzione, per capire se ci saranno i margini in questa stagione per poter lanciare il progetto dell’Under 23. Risposta che appare ormai scontata, a seguito della bocciatura da parte della Covisoc dell’iscrizione dell’Ancona, che non potrà disputare il campionato di Serie C. Il club rossonero, da parte sua, si prepara a mettere sul tavolo un investimento complessivo da 12 milioni di euro per la costruzione dell’Under 23, compresi i costi operativi.

La squadra giocherebbe nel campionato di Serie C dal 2024/25, anche se non è ancora chiaro in quale girone, diventando il terzo club (dopo Juventus e Atalanta) ad avere una squadra Under 23. La divisione tra le due squadre sarebbe solamente “formale”, dal momento in cui il gruppo di 50/55 giocatori (Prima Squadra e U23) andrebbe considerato come un tutt’uno.

Il club rossonero intende inoltre farsi carico di qualsiasi miglioramento dell’impianto in cui giocherà l’Under 23, per creare uno stadio all’altezza. Come rivelato da Calcio e Finanza, la scelta è ricaduta sul “Chinetti” di Solbiate Arno, per il quale il Milan ha messo a disposizione oltre 700mila euro al fine di apportare le migliorie necessarie per la Serie C.