Il Milan sceglie Solbiate Arno per l'U23: oltre 700mila euro per lo stadio

Prosegue il lavoro del Milan per la costruzione della sua “seconda squadra”. Il club rossonero è pronto a dare vita alla propria Under 23 dalla prossima stagione: qualora ci fosse un posto vacante tra i 60 disponibili per le formazioni di Serie C, sarebbe il club di RedBird a rilevarlo per dare vita al proprio progetto, che si unirebbe a quello di Juventus e Atalanta.

In attesa di capire se ci saranno le condizioni per partire già nel 2024/25 – indiscrezioni parlano di difficoltà dell’Ascoli per l’iscrizione al campionato, club di cui il Milan potrebbe prendere il posto –, la società ha scelto lo stadio che ospiterà le partite interne dell’Under 23.

Dove gioca il Milan Under 23? La scelta e i lavori di “restyling”

Secondo quanto anticipato da Tuttosport – e come Calcio e Finanza può confermare – si tratta dello stadio “Felice Chinetti” di Solbiate Arno (provincia di Varese), casa della Solbiatese, club che milita nel campionato di Eccellenza. Il Milan ha raggiunto un accordo con la Solbiatese, sulla base di oltre 700mila euro, come investimento per il “restyling” della struttura, fondamentale per metterlo a norma per le gare di Serie C.

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, i lavori riguarderanno diverse parti dello stadio. Si va dal rifacimento completo del campo alle panchine, passando per i seggiolini dell’impianto. E ancora: sarà realizzata una nuova tribuna stampa e saranno installati led per mettere a norma l’impianto di illuminazione per la Serie C.