Agnelli omaggia Allegri: «Hai rappresentato la Juve con ogni cellula»

Massimiliano Allegri ha concluso il suo secondo ciclo come allenatore della Juventus. Se nel comunicato di esonero da parte della società bianconera non c’era nessun messaggio di ringraziamento, anzi i toni sono usati sono stati molto duri, a rendere omaggio al tecnico livornese è stato Andrea Agnelli.

È stato proprio Agnelli a rivolerlo alla Juve, e se fosse stato per lui non lo avrebbe mai mandato via visto l’ottimo rapporto fra i due come si è visto nella conferenza stampa del primo addio. Ora che non ha nessun ruolo nel club bianconero, dopo le note vicende che hanno coinvolto la società e il suo management, parla da semplice tifoso e ha affidato a X (ex Twitter) il suo messaggio per Allegri.

«Un mix straordinariamente unico: superbia e umanità che si fondono continuamente durante un viaggio decennale. Grazie Max, grazie a te che hai rappresentato essere Juventus con ogni tua cellula. Fino alla fine…», si legge. Allegri, come detto, è stato scelto dallo stesso Agnelli, quando ricopriva ancora la carica di presidente, nell’estate del 2021 e dopo tre anni ecco il messaggio di addio, molto più caldo rispetto a quello riservato dalla Juve al suo ex tecnico.