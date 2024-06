«Italia non ti temo»: chi tenere d’occhio nel girone degli Azzurri

Per capire la reale pericolosità degli avversari entra in gioco il FPeX – Football Players Exchange di CSA, la piattaforma online su cui è possibile negoziare 400+ giocatori dei top campionati europei . Delle tre squadre, in piattaforma, sono presenti ben 20 convocati dai rispettivi c.t.

Questa, però, è tutta un’altra storia. La Nazionale di Spalletti , nonostante sia detentrice del titolo, non arriva con i favori del pronostico e il girone B non è certo dei più agevoli: Albania , Spagna e Croazia sono pronte a rendere ostico il cammino dei quattro volte campioni del mondo.

L’ultima immagine di un Europeo è un portiere classe 1999 che esulta dopo un rigore parato. È la sera dell’ 11 luglio 2021 , siamo a Wembley e Gianluigi Donnarumma ha appena parato il rigore decisivo a Bukayo Saka: l’Italia è campione d’Europa per la seconda volta , in casa dell’Inghilterra padrona di casa.

Difesa “italiana” e bomber in cerca di riscatto: l’Albania è pronta a stupire

Probabilmente la “Cenerentola” del girone. L’unica apparizione nel torneo risale all’Europeo 2016 in Francia: quell’edizione vide un’eliminazione ai gironi dopo una vittoria e due sconfitte, non un brutto risultato per una outsider come l’Albania.

Al 59esimo posto del Ranking FIFA, la squadra allenata dall’ex calciatore Sylvinho non ha nulla da perdere. Oltre alla grande presenza della comunità albanese nel nostro Paese, da rimarcare è il grande numero di giocatori di tale nazionalità che militano nel campionato di Serie A.

La difesa, infatti, poggia le basi su una coppia tutta “Made in Italy”: Berat Djimsiti (DJI19) e Marash Kumbulla (KUM24) comporranno la retroguardia che avrà il compito di arginare le avanzate di Scamacca e compagni. In particolare, il centrale dell’Atalanta è reduce da una buona stagione, titolare nel club vincitore della UEFA Europa League.

Attenzione massima deve essere posta su Armando Broja (BRO19), prima punta del Chelsea. Oggetto dei desideri del Milan, l’attaccante vuole riscattare una stagione complicata, ancora con evidenti strascichi dalla rottura del crociato di fine 2022. Sono infatti appena 2 i gol segnati in 27 presenze stagionali. L’Europeo sembra essere la vetrina ideale per mettersi in mostra, con la sua valutazione (23 milioni) pronta a esplodere.

Qualità in mezzo e velocità sulle fasce: la Spagna è la favorita

Tre volte campione d’Europa e l’ultima UEFA Nations League portata a casa. Sono solo alcuni degli highlights del palmares spagnolo europeo. La Nazionale del c.t. De La Fuente parte con i favori del pronostico nel girone B, forte di campioni affermati e giovani in rampa di lancio.

Il centrocampo titolare sarà composto da Fabian Ruiz (RUI08), Rodri (ROD16), il più quotato dell’intero girone con una valutazione di 95 milioni, e Pedri (PED08). Ergo, sicuramente sul podio dei reparti più completi dell’intera manifestazione. Il tiki-taka come legge suprema, con gli interpreti che anche nei rispettivi club fanno del possesso palla un mantra del loro gioco.

Ai titolari si aggiungono soluzioni di alto livello come Dani Olmo (OLM07), Alex Baena (BAE16) e Mikel Oyarzabal (OYA10). In particolare, il giocatore del Villareal è reduce da una stagione di rilievo ed è il centrocampista spagnolo che meglio ha performato (+40,36%).

Non da meno è il reparto offensivo che può contare sull’esperienza di Alvaro Morata (MOR07) e sullo strepitoso stato di forma di Nico Williams (WIL11), eletto dalla borsa dei calciatori come miglior attaccante 2023-24.

Centrocampo “italiano” e un jolly: la Croazia è la mina vagante

Il ruolino di marcia dei croati, nelle ultime competizioni disputate, è al limite del paradosso. Nelle precedenti due edizioni degli Europei il cammino della Croazia si è fermato agli ottavi di finale, in entrambe le occasioni; se invece si guardano i due Mondiali più recenti, si trova un finale persa a Russia 2018 e un terzo posto a Qatar 2022.

Piazzamenti da Nazionale forte, completa ma che, in campo europeo, non rispetta i pronostici. Il centrocampo formato da top player assoluti come Modric e Rakitic (neanche convocato) sta lasciando il posto a nuove leve, ma il ricambio generazionale è degno di nota.

Tanti i giocatori croati che militano, o che hanno militato, in Serie A. L’ex Inter Mateo Kovacic (KOV08) è il perno del gioco del c.t. Dalic, ancora più completo dopo un anno alla corte del Manchester City di Guardiola. Mario Pasalic (PAS08) e Nikola Vlasic (VLA16) rappresentano cambi interessanti dalla panchina e sono giocatori di esperienza anche in campo europeo.

Il jolly di questa Nazionale è Joško Gvardiol (GVA24), difensore neocampione d’Inghilterra. L’ex Lipsia si è evoluto da semplice centrale a terzino di spinta, capace anche di realizzare alcuni gol di pregevole fattura (cinque in stagione). Il suo valore si attesta poco sopra 67 milioni e l’Europeo lo vede, senza alcun dubbio, tra i migliori nel suo ruolo.

Il debutto contro l'Albania, il passaggio intermedio contro la Spagna e la chiusura contro la Croazia. Tre partite difficilmente pronosticabili per gli azzurri, con l'equilibrio che si può rompere solo con grandi giocate dei singoli.

