San Siro, entro le prossime due settimane l’incontro tra club, Comune e Webuild

Si avvicina sempre di più la fine di giugno, il periodo indicato da Webuld per la presentazione del proprio studio di fattibilità sul restyling di San Siro, commissionato dal Comune di Milano, senza dimenticare le richieste in merito di Inter e Milan.

Dopo le parole del direttore generale di Webuild, Massimo Ferrari, ecco che sul tema è intervenuto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala: «Stiamo cercando di fissare l’incontro perché bisogna cercare di mettere insieme le agende di tutti, Inter, Milan, Webuild e la mia. Lo fisseremo se non la settimana prossima quella successiva».

«Non ho visto il progetto ma da WeBuild mi hanno detto che è sufficientemente elaborato per poter dire qual è il costo, in quanto tempo si può farlo e qual è il disturbo che si darebbe alle partite – ha concluso Sala -. Ovviamente loro hanno il mandato di creare il disturbo minimo. I nuovi proprietari dell’Inter ancora non li ho incontrati, ma mi hanno scritto presentandosi».