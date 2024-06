Milan, la conferenza stampa di Ibrahimovic in diretta

C’è grande attesa per le prime dichiarazioni ufficiali di Zlatan Ibrahimovic alla stampa. Infatti, a parte qualche intervista, l’ex attaccante del Milan non ha mai parlato in conferenza stampa dal suo ritorno nel mondo rossonero, sebbene sia ufficialmente un consulente diretto di RedBird con un interesse particolare per il club.

È probabile che a Ibrahimovic venga affidato il compito di inaugurare ufficialmente il nuovo corso del Milan. Dopo la separazione da Stefano Pioli, sarà Paulo Fonseca a dover consolidare la crescita della squadra, con l’obiettivo di conquistare nuovi trofei dopo lo scudetto 2021/22.

Inoltre, il club rossonero ha appena avviato la campagna abbonamenti per la stagione 2024/25 e intende incentivare le vendite facendo parlare Ibrahimovic, che nel suo ruolo sosterrà il nuovo allenatore. Quest’ultimo è oggetto di critiche da parte dei tifosi rossoneri, che speravano in un tecnico di maggior prestigio per dimostrare l’ambizione del club di vincere immediatamente.