Prima conferenza stampa di Ibrahimovic dal suo ritorno al Milan: dove vedere in tv e streaming

C’è grande attesa per le primissime parole ufficiali alla stampa di Zlatan Ibrahimovic. Infatti, se si esclude qualche intervista, l’ex attaccante rossonero non ha mai preso la parola in conferenza stampa dal suo ritorno nel mondo Milan, anche se ufficialmente è consulente diretto di RedBird con interesse speciale proprio per il club.

Dove vedere conferenza stampa Ibra tv streaming – Presente anche Furlani

Sarà presente anche l’amministratore delegato Giorgio Furlani. A Ibrahimovic sarà dato il compito, molto probabilmente, di aprire ufficialmente il nuovo corso del Milan. Infatti, dopo la separazione da Stefano Pioli, sarà Paulo Fonseca ad aver il compito di consolidare la crescita della squadra con la speranza di portare nuovi trofei dopo lo scudetto 2021/22.

Inoltre, il club rossonero ha aperto da pochissimo la campagna abbonamenti per la stagione 2024/25 e vuole dare un impulso alle vendite facendo parlare il totem Ibrahimovic, che nel suo ruolo metterà la faccia sul nuovo allenatore, che è al centro delle critiche dei tifosi rossoneri che sognavano un allenatore di maggiore appeal e che certificasse l’ambizione del club di vincere subito.

Dove vedere conferenza stampa Ibra tv streaming – Sarà la prima volta che lo svedese parlerà alla stampa dal suo ritorno

Appuntamento per le 11.30 nella sala conferenze di Milanello con Ibrahimovic che potrebbe toccare anche il tema caldissimo del calciomercato con tanti nomi accostati ai rossoneri e con un trattativa che sembra aver preso il monopolio dell’attenzione dei tifosi: Joshua Zirkzee.

La conferenza stampa di Ibrahimovic andrà in onda in diretta su Milan TV (canale tematico rossonero disponibile su DAZN). Ma anche in streaming sul canale ufficiale Youtube del club e sull’applicazione ufficiale AC Milan APP.