Joshua Zirkzee verso il Milan: l'impatto a bilancio dell'operazione

Il Milan ha deciso: Joshua Zirkzee è il calciatore prescelto per il posto in attacco nella stagione 2024/25. Terminata l’era di Olivier Giroud, il club rossonero ha la necessità di dare il via al nuovo corso e per farlo ha voluto puntare su una delle rivelazioni di questo campionato. Un’operazione onerosa per la società, che per essere portata a termine dovrà tenere conto della variabile Kia Joorabchian, agente del giocatore.

Partendo dalle certezze, il Milan è pronto a pagare i 40 milioni della clausola per Zirkzee, valida dal 1° luglio al 15 agosto. Lo farebbe il primo giorno possibile. Resta la questione commissioni: il Milan non ha intenzione di pagare gli oltre 15 milioni chiesti da Kia e su questo si tratta, con l’idea di arrivare intorno ai 10 milioni di euro.

Se le posizioni di Milan e Zirkzee non cambieranno è comunque difficile immaginare che il muro dell’agente regga. Quanto al Bologna, in questa storia è spettatore, perché due anni fa – al momento dell’acquisto dell’attaccante – ha accettato di inserire una clausola da 40 milioni di euro valida per tutti i club, perdendo forza nella contrattazione. Inoltre, una parte non trascurabile di quei 40 milioni andrà al Bayern, che si è garantito un 40% sulla plusvalenza.

Quanto costa Zirkzee al Milan? Le cifre tra stipendio e ammortamento

Ma come impatterà questa operazione sui conti del Milan? I 40 milioni di euro della clausola non sono in discussione. Per questo motivo, ipotizzando che Zirkzee (data anche la giovane età) firmi un accordo quinquennale, la quota ammortamento per la stagione 2024/25 sarebbe pari a 8 milioni di euro. Sarebbe la più alta della rosa, oltre i 7,1 milioni della quota di De Ketelaere nel 2023/24.

Capitolo stipendio. Secondo le indiscrezioni della stampa sportiva italiana, l’ingaggio di Zirkzee al Milan dovrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni di euro netti a stagione, attestandosi come uno dei più elevati della rosa. La cifra – a livello lordo – sarebbe pari a 9,25 milioni di euro.

Se queste cifre fossero confermate, il costo complessivo di Zirkzee al Milan per la stagione 2024/25 sarebbe pari a 17,25 milioni di euro. Cifra che in realtà sarà sicuramente superiore, considerando che nella quota ammortamento rientrerebbero anche le commissioni per l’agente, spalmate sui vari anni di contratto, ma delle quali al momento non vi è una cifra determinata.