Da Caldara a Kjaer: quanto risparmia il Milan con i calciatori in scadenza

Il Milan si prepara ad una giornata importante, quella in cui Zlatan Ibrahimovic annuncerà il nuovo allenatore rossonero: Paulo Fonseca. L’ex calciatore – che in RedBird ricopre il ruolo di Operating Partner – svelerà il nome del nuovo tecnico, che avrà il compito di risollevare gli umori della piazza dopo una stagione in cui i rivali cittadini dell’Inter hanno conquistato Scudetto e seconda stella.

La società è già al lavoro sul mercato, dove sono diversi i nomi indicati tra i possibili acquisti in vista della stagione 2024/25, da Joshua Zirkzee a Matty Cash. Si lavorerà chiaramente anche in uscita, in particolare sugli esuberi, ma una parte di mercato si è già completata da sola: quella che riguarda i calciatori in scadenza di contratto.

A livello di costi, è interessante infatti capire quanto “spazio” sarà liberato dai giocatori che lasceranno il club a fine stagione, tra quelli in scadenza al 30 giugno e quelli che termineranno il loro periodo di prestito (anche se per i rossoneri nessun giocatore fa parte di questa categoria). Calciatori che, seppur non saranno ceduti, faranno calare le cifre in termini di costo della rosa tra ammortamenti e stipendi.

Nel caso del Milan, le uscite di questo tipo saranno cinque, di seguito in ordine di ruolo:

Antonio Mirante (scadenza contratto)

(scadenza contratto) Simon Kjaer (scadenza contratto)

(scadenza contratto) Mattia Caldara (scadenza contratto)

(scadenza contratto) Olivier Giroud (scadenza contratto)

(scadenza contratto) Luka Jovic (scadenza contratto)

Milan risparmio giocatori in scadenza – Circa 24 milioni liberati

L’insieme di questi addii, secondo le stime di Calcio e Finanza, libererà spazio per quasi 24 milioni di euro. Di questi, 8,8 milioni circa si riferiscono ad ammortamenti che non saranno più a bilancio (la maggior parte di questa quota è legata a Mattia Caldara), mentre poco più di 15 milioni di euro sono legati agli stipendi lordi degli stessi giocatori, che il Milan non dovrà più corrispondere.

E’ evidente che alcuni di questi calciatori andranno inevitabilmente sostituiti, soprattutto nel reparto avanzato (dove lo stesso Jovic potrebbe decidere di rimanere, qualora trovasse un accordo). Necessità che si presenterà anche in difesa, dove il Milan dovrà chiudere l’acquisto di almeno un centrale per sopperire alle uscite, quantomeno a livello numerico.