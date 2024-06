La Juventus ripartirà da Thiago Motta. Il club bianconero ha deciso di puntare sul giovane tecnico per tornare a competere per lo Scudetto, che manca ormai da quattro stagioni. Motta arriva al termine di una grandissima stagione con il Bologna – culminata con la conquista della Champions League – e proverà a ripetersi ad un livello ancora più alto.

La società è già particolarmente attiva sul mercato, con Cristiano Giuntoli che sta lavorando a quella che è la sua prima vera e propria campagna acquisti estiva a tutti gli effetti. Tanti i nomi che circolano tra i nuovi innesti, ma si lavorerà chiaramente anche in uscita, in particolare sugli esuberi. Una parte di mercato si è già completata però in autonomia: quella che riguarda i calciatori in scadenza di contratto.

A livello di costi, è interessante infatti capire quanto “spazio” sarà liberato dai giocatori che lasceranno il club a fine stagione, tra quelli in scadenza al 30 giugno e quelli che termineranno il loro periodo di prestito. Calciatori che, seppur non saranno ceduti, faranno calare le cifre in termini di costo della rosa tra ammortamenti (o eventuali costi dei prestiti) e stipendi.

Nel caso della Juventus, le uscite di questo tipo si limiteranno probabilmente a tre giocatori, di seguito in ordine di ruolo:

Alex Sandro (scadenza contratto)

Carlos Alcaraz (fine prestito)

Adrien Rabiot (scadenza contratto)

Juventus risparmio giocatori in scadenza – Tre calciatori per oltre 26 milioni

L’insieme di questi addii, secondo le stime di Calcio e Finanza, libererà spazio per circa 26,6 milioni di euro. Di questi, 5,1 milioni circa si riferiscono ad ammortamenti o costi per prestiti che non saranno più a bilancio (la maggior parte di questa quota riguarda Carlos Alcaraz), mentre quasi 21,5 milioni di euro sono legati agli stipendi lordi degli stessi giocatori, che la Juventus non dovrà più corrispondere.

Qualche dubbio resta per quanto riguarda Adrien Rabiot. Il centrocampista potrebbe ancora rinnovare con il club bianconero, anche se su di lui ci sarebbe l’interesse di altre società (tra cui il Milan). Quel che è certo è che in caso di addio la Juventus eliminerebbe uno degli stipendi più pesanti dell’intera rosa.