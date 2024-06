Serie C, oggi i pareri della Covisoc: Milan in attesa per l’Under 23

Con la finale di ritorno dei playoff di Serie C si è conclusa la stagione del calcio professionistico in Italia. La Carrarese si aggiunge a Mantova, Cesena e Juve Stabia e vola in Serie B, mentre il Vicenza di Renzo Rosso dovrà ripartire nuovamente dalla terza serie.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la settimana appena iniziata sarà dirimente per capire quali società, che hanno ottenuto o mantenuto il pass per la Serie C 2024/25, avranno il diritto di iscriversi al campionato. Infatti, oggi sono attesi i pareri della Covisoc sulle varie domande presentate dai vari club, con più di una situazione che rischia di portare a qualche esclusione.

Spettatore interessato è il Milan. Infatti, i rossoneri hanno presentato la loro domanda per ammettere l’Under 23 al campionato di Serie C (con allenatore Daniele Bonera), ma dovranno aspettare che un club qualsiasi venga escluso dalla Covisoc per prenderne il posto. In caso di ripescaggi, infatti, si procederà in ordine, che prevede quest’anno una seconda squadra di Serie A, una retrocessa dalla Serie C e una società tra le vincenti dei playoff di Serie D. Con il Milan Under 23 possono sperare in un posto Fiorenzuola, Recanatese, Virtus Francavilla, Siracusa e Ravenna.

Serie C, attesa per i verdetti dopo i pareri della Covisoc

Venerdì è atteso il Consiglio Federale e da lì usciranno i verdetti in base alle relazioni della Covisoc. I club eventualmente esclusi (la situazione Ancona sembra la più problematica) avranno tempo fino alle ore 19 di mercoledì 12 giugno per presentare ricorso.

La Serie C dovrebbe ripartire ad agosto: l’11 e il 18 con i primi due turni della Coppa Italia, il 23, 24 e 25 con la giornata inaugurale del campionato. Le prime squadre a scendere in campo saranno le tre seconde classificate dell’ultima stagione, Padova, Torres e Avellino, più il Catania, vincitore della Coppa Italia: da regolamento sono ammesse al turno preliminare della Coppa Italia di A dove disputeranno i quattro abbinamenti contro le neopromosse in B. Quindi entreranno nella Coppa Italia di C a cominciare dal secondo turno.