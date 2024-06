La proprietà intellettuale è un asset chiave nelle operazioni del fondo statunitense RedBird, guidato da Gerry Cardinale e azionista di maggioranza del Milan. Lo ha raccontato in un’intervista a Fortune Bob Iger, amministratore delegato della Disney, che proprio da Cardinale è stato tempestato di domande su come la società operi in tema di proprietà intellettuale. «Siamo andati subito d’accordo. Sono rimasto affascinato dalla sua curiosità e da ciò che sembrava sapesse già», ha raccontato l’AD di The Walt Disney Company.

«Ha capito che una grande proprietà intellettuale è l’equivalente di una proprietà sulla spiaggia. Sa che il mondo ha bisogno di intrattenimento e che, a prescindere dal modo in cui lo ottengono o da come viene monetizzato, il valore è reale e a lungo termine», ha aggiunto Iger.

I due uomini sono diventati amici e quando Iger si è trovato tra i due mandati di CEO alla Disney, nel 2022, e RedBird gli ha messo a disposizione un ufficio dove lavorare, fornendo consulenza alla società. Nel frattempo, la tesi di Cardinale sul valore duraturo della proprietà intellettuale ha costituito la base del portafoglio di investimenti di RedBird, che si è esteso ben oltre lo sport, all’intrattenimento e ai media.

Tanto che ora – spiega Fortune – RedBird sta sostenendo un’offerta da 8 miliardi di dollari per l’acquisizione di uno dei principali concorrenti della Disney: Paramount Global. Skydance Media, lo studio cinematografico gestito da David Ellison (figlio del cofondatore di Oracle Larry Ellison), società in portafoglio di RedBird, sta negoziando un accordo per l’acquisto delle quote di controllo di Paramount della presidente Shari Redstone.

Se Skydance riuscisse a vincere con la sua offerta, RedBird diventerebbe proprietario di uno studio hollywoodiano, rendendo Cardinale una sorta di “pari” di Iger, se non addirittura un magnate dei media a tutti gli effetti. Mentre i giganti della TV via cavo e gli studi cinematografici perdono terreno a favore di colossi tecnologici come Netflix e Amazon, Cardinale punta molto sulla sua convinzione dell’importanza della proprietà intellettuale e non dei canali di distribuzione, dove si trovano le grandi opportunità per un investitore come lui, che si ispira a personaggi come Rupert Murdoch e John Malone, dominatori dei media.

RedBird detiene già un importante portafoglio di asset nei media, ma nel 2024 il suo aspetto è diverso da quello dei conglomerati media di un tempo. RedBird ha costruito la sua attività valorizzando la proprietà intellettuale di tutti i tipi, fino alle società sportive. «Siamo un motore di monetizzazione della proprietà intellettuale. È questo che facciamo», ha detto Cardinale a Fortune.

È un principio che ha ispirato gli investimenti di RedBird nello sport e nelle attività ad esso collegate. E in un mondo come quello dell’entertainment, afferma Cardinale, il contenuto non è solo il re, ma è tutto ciò su cui si possa contare. «Se si dispone della giusta proprietà intellettuale, è possibile assorbire i cambiamenti di transizione da un modello di distribuzione all’altro», afferma.

Resta da vedere, naturalmente, come si concretizzerà questa tesi se Skydance, RedBird e KKR riusciranno a concludere l’accordo con Paramount. In questo modo, Skydance si fonderebbe con una società che possiede, oltre al suo tesoro di libreria di contenuti, alcuni grandi canali di distribuzione: canali televisivi che includono CBS, BET e MTV, e il servizio di streaming Paramount Plus, che ha perso 490 milioni di dollari nel 2023.

Cardinale ha imparato molto di quello che sa sul mondo dello sport e dell’intrattenimento durante il periodo trascorso nel ramo di private equity di Goldman Sachs. Lì ha concluso importanti affari con i New York Yankees e i Dallas Cowboys, e ha persino lavorato all’accordo del 2005, mai andato in porto, tra Goldman e Michael Jackson per l’acquisto di parte del catalogo musicale del Re del Pop.

Nel corso degli anni, lavorando con personaggi del calibro di George Steinbrenner, proprietario degli Yankees, e Jerry Jones, proprietario dei Cowboys, Cardinale ha iniziato a interessarsi sempre di più al business dei media, così cruciale per creare l’eccitazione che circonda lo sport. Nel 2001, con Steinbrenner e gli Yankees, Cardinale, che era ancora a Goldman, contribuì a garantire il finanziamento dello Yankee Entertainment Sports Network, un canale via cavo dedicato alla squadra di baseball. Quell’esperienza ha insegnato a Cardinale a cercare connessioni tra sport e media e a iniziare a vedere lo sport come proprietà intellettuale.

Questo è un aspetto importante del suo approccio al Milan. Cardinale vuole sostituire l’iconico San Siro con un gigantesco tempio commerciale in stile Yankee Stadium, pieno di tribune VIP, ristoranti e negozi di merchandising. «Sono in grado di guardare all’industria dello sport, dei media e dell’intrattenimento come a degli ecosistemi. E poi cerco le dislocazioni. Cerco le aree in cui c’è bisogno di migliorare, evolvere e professionalizzare».