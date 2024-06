Amichevole con vista Europei, dove vedere Italia Bosnia tv streaming

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Italia Bosnia tv streaming. Il match è in programma domenica 9 giugno 2024, alle ore 21.00.

Continua l’avvicinamento a EURO 2024 da parte degli Azzurri di Luciano Spalletti che si apprestano a giocare l’ultima amichevole in programma per poi salire sull’aereo che li porterà in Germania. Il commissario tecnico vedrà così all’opera alcuni dei 26 giocatori scelti per disputare il torneo continentale. Gli Azzurri sono reduci dal pareggio al Dall’Ara, abbastanza deludente sotto il punto di vista della prestazione, contro la Turchia.

Dove vedere Italia Bosnia tv streaming? Come seguire la sfida in diretta

L’ultima avversaria scelta dall’Italia per le due amichevoli di preparazione con vista su EURO 2024 sarà la Bosnia. La nazionale che vede Edin Dzeko come capitano non ha centrato la qualificazione per il torneo continentale, perdendo lo spareggio contro l’Ucraina, arrivata seconda nel raggruppamento degli Azzurri.

Al Castellani di Empoli, Spaletti valuterà i giocatori che ha deciso di portare in Germania con l’Italia che dovrà vedersela con un girone tutt’altro che semplice che la vedrà affrontare, in ordine, Albania, Spagna e Croazia. La partita Italia-Bosnia andrà in onda su Rai 1.

Dove vedere Italia Bosnia tv streaming? Le probabili formazioni