A Rozzano si elegge il sindaco: sul tavolo anche il progetto dello stadio Inter

Oggi, gli italiani sono chiamati a votare per le elezioni europee che hanno visto l’apertura dei seggi nel pomeriggio di ieri. Ma, insieme alla scheda di voto per il Parlamento Europeo, molti comuni vedranno i propri cittadini scegliere il loro prossimo sindaco. Fra questi c’è anche il Comune di Rozzano, con l’Inter spettatore molto interessato.

Infatti, la campagna elettorale di Rozzano si è concentrata anche sulla possibile costruzione dello stadio da parte del club nerazzurro, che ha una prelazione sui terreni dell’area Cabassi che è stata da poco rinnovata fino a gennaio 2025. Ma se l’attuale sindaco Giovanni Ferretti De Luca si è detto favorevole al nuovo impianto in quell’area, i suoi oppositori alla carica di primo cittadino in queste elezioni hanno già espresso la loro contrarietà.

Oltre alle urne, c’è da scoprire anche la volontà di Oaktree. Se per il fondo statunitense avere uno stadio di proprietà è una ipotesi più che affascinante, bisogna ancora capire cosa pensano i nuovi proprietari nerazzurri della possibilità di costruirlo fuori dal Comune di Milano e a Rozzano in particolare. Infatti, non va dimenticato che a fine mese dovrebbe arrivare lo studio di fattibilità per la ristrutturazione di San Siro da parte di Webuild, che vede parti interessate il Milan, ma soprattuto il capoluogo lombardo guidato da Giuseppe Sala.

A confermare che la volontà di Oaktree è ancora un’incognita è stato lo stesso Ferretti, che ha ammesso di non avere ancora avuto un incontro con l’Inter da quando è avvenuto il cambio di proprietà con il fondo che ha escusso il pegno dopo il mancato pagamento del finanziamento da parte di Steven Zhang. Intanto però c’è da attendere il verdetto delle urne di Rozzano con l’Inter che guarderà molto interessata lo spoglio dei voti, dopo una campagna elettorale che ha assunto dei contorni da referendum sullo stadio nerazzurro. Dalla società di Viale della Liberazione, però, fanno sapere che il risultato delle elezioni c’è massima serenità, visto che le previsioni vedono Ferretti nettamente in testa per essere confermato come sindaco di Rozzano.