Roland Garros, tre finali italiane ma niente dirette in chiaro: ecco perché

Sventola in altissimo il tricolore italiano sul Roland Garros, lo Slam sulla terra rossa di Parigi che si concluderà questo weekend. Sono ben tre su quattro le finali che vedono coinvolti atleti italiani fra sabato e domenica.

Infatti, anche se Jannik Sinner non è riuscito a superare l’ostacolo Carlos Alcaraz in semifinale (l’altoatesino si consolerà con il numero 1 del ranking ATP già da lunedì), Jasmine Paolini sabato pomeriggio si giocherà la sua prima finale Slam in carriera contro la numero 1 del mondo Iga Swiatek. Poi sarà il turno del doppio maschile Bolelli-Vavassori contro Arevalo e Pavic. E poi domenica Paolini tornerà in campo per la finale di doppio femminile, dove farà coppia con Sara Errani.

Ma insieme alla grande gioia per un movimento tennistico italiano che sembra essere nella sua età dell’oro rimane un pizzico di amarezza. Infatti, il pubblico italiano non potrà seguire nessuna delle tre finali in chiaro. I diritti televisivi per il Roland Garros se li è aggiudicati Eurosport, canale tematico che va in onda sia su Sky che su DAZN, ma solo per chi ha l’abbonamento a queste due. Ma perché non è stato fatto un accordo per mandare in onda almeno uno delle tre finali in programma questo weekend, visto che il Roland Garros è l’evento principale e senza concorrenza di altri sport (la Formula 1 correrà domenica sera)?.

I grandi eventi sportivi, ma anche culturali, che devono essere trasmessi in diretta in chiaro sono specificati dalla lista dell’AgCom, che però non viene aggiornata dal 2012, e infatti prevede la messa in onda delle finali di Champions ed Europa League, ma non di Conference, visto che all’epoca non esisteva ancora. In questa lista non ci sono neanche le finale degli Slam di tennis che vedono protagonisti gli atleti italiani. Ecco la lista dell’AgCom:

le Olimpiadi estive ed invernali; la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio; la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato europeo di calcio; tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali; la finale e le semifinali della Champions League e della Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane; il Giro d’Italia; il Gran Premio d’Italia automobilistico di Formula 1; il Gran Premio d’Italia motociclistico di Moto GP; le finali e le semifinali dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo, rugby alle quali partecipi la squadra nazionale italiana; gli incontri del torneo Sei Nazioni di rugby ai quali partecipi la squadra nazionale italiana; la finale e le semifinali della Coppa Davis e della Fed Cup alle quali partecipi la squadra nazionale italiana e degli Internazionali d’Italia di tennis alle quali partecipino atleti italiani; il campionato mondiale di ciclismo su strada; il Festival della musica italiana di Sanremo; la Prima rappresentazione della stagione lirica del Teatro La Scala di Milano e la Prima rappresentazione della stagione lirica del Teatro San Carlo di Napoli; il concerto di Capodanno del Teatro La Fenice di Venezia.

L’AgCom a inizio anno, quando Sinner ha raggiunto e poi vinto la finale degli Australian Open, aveva manifestato l’interesse di aggiornare tale lista, ma novità in merito non sono state più comunicate. Proprio l’ultimo atto dello Slam australiano aveva creato grandi polemiche in Rai, che non aveva trasmesso in diretta il match.