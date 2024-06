Jasmine Paolini si prepara a scendere in campo per la finale del secondo Slam della stagione, il Roland Garros, alle ore 15.00, sul centrale di Parigi.

Paolini Swiatek in streaming gratis? L’obiettivo nel ranking ATP

L’avversario dell’italiana sarà Iga Swiatek: la tennista polacca, numero uno nel ranking WTA ha sconfitto Gauff in semifinale con un secco 2-0. In caso di successo, Paolini conquisterebbe il primissimo titolo Slam in carriera sulla terra rossa di Parigi e salirebbe al quinto posto nel ranking mondiale, un unicum per lei che la farebbe entrare nelle élite del tennis italiano.

Le due tenniste si sono scontrate solamente in due occasione e in entrambe è stata la Swiatek a trionfare. Sulla terra rossa non si incontrano dal 2018, mentre l’ultimo match risale al 2022, quando sul cemento degli US Open, la polacca eliminò Paolini al primo turno con 6-3, 6-0.

Per arrivare fin qui, Paolini ha sconfitto l’australiana Seville al primo turno per 2-0. Stesso risultato con cui ha superato anche la statunitense Baptiste. Al terzo turno, la tennista italiana ha affrontato la canadese Andreescu superandola per 2-1. Poi con lo stesso punteggio, in rimonta, ha avuto la meglio agli ottavi di finale della russa Avanesyan. Poi la vittoria per 2-1 contro la kazaka Rybakina e il successo contro la 17enne Andreeva per 2-0.

Paolini Swiatek in streaming gratis? Come seguire la sfida

La finale tra Paolini e Swiatek a Parigi, come tutto il torneo, sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1. Il canale è disponibile sia per gli abbonati Sport di Sky, sia per quelli di DAZN, che troveranno il canale sulla piattaforma streaming. Inoltre, è possibile seguire il match in streaming anche su Sky Go, l’app per gli abbonati della tv satellitare, e su NOW.