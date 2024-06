Il presidente della Liga Portugal: «Siamo riconosciuti per il talento»

Il presidente della Liga Portugal e delle European Leagues, Pedro Proença, è stato uno dei partecipanti al primo giorno del Festival della Serie A, evento organizzato dalla Lega Serie A, che si svolge a Parma fino alla prossima domenica. Pedro Proença è stato uno degli ospiti del panel sulle Leghe Europee, insieme a rappresentanti della Lega Serie A, della Premier League, dell’Eredivisie Olandese, della Pro League Belga e della Super League Svizzera.

Presidente della Liga Portugal dal 2015, Pedro Proença ha raggiunto vari traguardi alla guida dell’istituzione che gestisce le leghe professionistiche del Portogallo: ha garantito la ripresa finanziaria della Liga Portugal, con profitti presentati per 8 anni consecutivi; ha creato un nuovo formato per la Coppa di Lega che ha generato un maggiore impatto per la competizione; ha assicurato il più grande contratto di naming rights della prima lega di calcio professionistico in Portogallo; sta gestendo il processo di centralizzazione dei diritti della prima lega di calcio professionistico; ha lanciato un evento di riferimento nel panorama dell’industria del calcio, il Thinking Football Summit, che riunisce speaker da tutto il mondo per discutere i temi principali dell’industria e che avrà nel 2024 la sua terza edizione a Settembre, oltre ad aver garantito la certificazione anticorruzione e della Sport Integrity Global Alliance.

«La vicinanza non sempre ci aiuta ad avere la nozione esatta del prestigio di cui gode il Calcio Portoghese. Siamo una Lega riconosciuta per il talento e, all’estero, è abbastanza chiara questa percezione di quanto di buono viene fatto dai club portoghesi, in condizioni di grande difficoltà di fronte a costi di contesti tremendamente ingiusti che affrontano. È per me un orgoglio essere portavoce, rendere conto di questo sforzo di sviluppo che abbiamo fatto nella Liga Portugal per rendere le nostre competizioni sempre più solide e attraenti per i tifosi, che questa stagione hanno risposto positivamente al nostro appello per tornare negli stadi. Abbiamo avuto più di 4,2 milioni di spettatori sugli spalti, un segnale chiaro che il nostro calcio è sulla buona strada. Questa è, del resto, l’idea che ne ha chi osserva dall’esterno la nostra vetrina di talento, cosa che mi fa piacere registrare», ha detto Pedro Proença sulla partecipazione a questo evento organizzato dalla Lega Serie A.

Questa è stata l’esperienza di successo che è stata condivisa in un panel in cui ciascuno dei partecipanti ha presentato le migliori pratiche delle proprie leghe e ha discusso il futuro del calcio europeo, dove Pedro Proença avrà anche un ruolo importante dopo essere stato eletto quest’anno Presidente delle European Leagues.