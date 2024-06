Meret-Provedel: fino a quando possono cambiare i convocati a EURO 2024

Luciano Spalletti, nel pomeriggio di ieri, ha ufficializzato la lista dei 26 calciatori che saranno protagonisti con l’Italia a EURO 2024. La competizione inizierà il 14 giugno, mentre la prima partita degli Azzurri contro l’Albania si terrà il giorno successivo.

Spalletti ha deciso di “tagliare” dalla lista dei partenti Ivan Provedel, Samuele Ricci e Riccardo Orsolini. Ma i dubbi del Ct italiano non sono finiti, visto che il portiere della Lazio continuerà a rimanere in gruppo a Coverciano considerando le noie fisiche di Alex Meret. Inoltre, è sotto osservazione la situazione relativa a Nicolò Barella, che non ha preso parte all’amichevole di Bologna contro la Turchia e non dovrebbe esserci nemmeno in quella di domenica contro la Bosnia Erzegovina. Per il centrocampista dell’Inter, comunque, c’è ottimismo per riaverlo a disposizione per la prima partita dell’Europeo.

Sostituzioni convocati EURO 2024 – L’articolo 48 del regolamento UEFA

Per motivi medici legati a infortuni dell’ultimo momento, la UEFA ha messo a punto nel proprio regolamento riguardante le convocazioni di un torneo continentale come l’Europeo l’Articolo 48. Infatti, ogni commissario tecnico potrà mettere mano alla propria lista dei convocati, già consegnata, fino all’inizio della partita inaugurale della propria nazionale.

Per convalidare il cambio, i medici della UEFA, insieme a quelli della federazione che richiederà il cambio per infortunio o malattia di uno o più calciatori, dovranno dare il loro consenso. Questi dovranno, infatti, constatare l’impossibilità del calciatore di prendere parte al torneo continentale. Una volta avuto il consenso dei medici, la UEFA concederà il cambio.

Come detto, per i calciatori di movimento questo potrà avvenire solo prima della gara di esordio della propria nazionale. Se prendiamo in esempio la situazione Barella per l’Italia, Spalletti potrebbe chiamare un altro calciatore, solo se al centrocampista dell’Inter venisse riscontrato un problema fisico abbastanza grave da fargli saltare l’Europeo. A quel punto il Ct azzurro potrebbe chiamare un altro calciatore al suo posto, che con molta probabilità sarebbe Ricci.

Sostituzioni convocati EURO 2024 – L’eccezione sul portiere

Ma, come detto inizialmente, per Barella prevale l’ottimismo, mentre rimane sotto osservazione la situazione legata a Meret. Infatti, l’Articolo 48 dell’UEFA prevede una distinzione fra calciatori di movimento e i portieri. Quest’ultimi, infatti, possono essere sostituiti nell’elenco dei convocati fino alla seconda partita della propria nazionale, ovviamente se viene confermato dai medici della UEFA un problema fisico tale da impedire la partecipazione del portiere in questione.

Quindi, Meret potrebbe venire sostituito da Provedel nell’elenco dei convocati di Spalletti entro la mezzanotte fra il 19 e il 20 giugno, giorno della seconda sfida dell’Italia nel gruppo B contro la Spagna. Invece, per quanto riguarda un’eventuale sostituzione di un calciatore di movimento, questa può avvenire entro la mezzanotte fra il 14 e il 15 giugno, quando gli Azzurri faranno il loro esordio, da campioni in carica, contro l’Albania.