EURO 2024, ecco i 26 convocati dell’Italia: restano fuori Orsolini e Ricci

A distanza di 1055 giorni dal trionfo di Wembley, inizia una nuova avventura europea per la Nazionale, che venerdì 31 maggio si è radunata al Centro Tecnico Federale di Coverciano per cominciare la preparazione a UEFA EURO 2024. Il Ct Luciano Spalletti ha diramato oggi la lista degli Azzurri che prenderanno parte al Campionato Europeo, dopo avere convocato 30 calciatori per il raduno.

Convocati Italia EURO 2024 – Due test amichevoli prima di volare in Germania

Quattro i calciatori (tra i 30 inizialmente convocati) che non prenderanno parte alla spedizione. Oltre agli infortunati Scalvini e Acerbi (e all’ingresso di Gatti), restano fuori Orsolini e Ricci, più il portiere Provedel, ma l’esclusione di quest’ultimo dipenderà dalle condizioni di Meret. Il Ct ha deciso quindi di approfittare dell’allargamento delle rose a 26 calciatori, portando con sé tutti gli elementi ritenuti idonei a dare il proprio contributo per le tre partite del girone e – nelle speranze degli Azzurri – per le sfide a eliminazione diretta, dagli ottavi in avanti.

Prima della partenza per la Germania, fissata per lunedì 10 giugno, la Nazionale aveva in programma due test amichevoli: martedì 4 giugno con la Turchia (gara terminata 0-0) e domenica 9 giugno con la Bosnia ed Erzegovina (ore 20.45, stadio “Carlo Castellani” di Empoli). All’indomani del match con la nazionale bosniaca l’Italia raggiungerà la Germania, dove nel quartier generale di Iserlohn sosterrà le ultime sedute di allenamento prima dell’esordio nel Campionato Europeo in programma sabato 15 giugno a Dortmund con l’Albania.

Convocati Italia EURO 2024 – Tutti i nomi del Ct Spalletti