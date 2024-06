José Mourinho è stato nominato nuovo allenatore del Fenerbahce. Il tecnico portoghese, dopo essere stato esonerato dalla Roma, ripartirà dunque dalla Turchia e dai vice-campioni nazionali, che contano in rosa più di una vecchia conoscenza del calcio italiano, fra cui Edin Dzeko e Rade Krunic.

Presentazione in grande stile per Mourinho che per la sua prima avventura in Turchia si è garantito anche un contratto faraonico. Infatti, la società turca ha fatto firmare al tecnico portoghese un accordo di due anni fino al 2026 e trattandosi di un club quotato in Borsa ha comunicato pubblicamente le cifre dell’accordo con l’allenatore.

Mourinho stipendio Fenerbahce – Accordo milionario

Leggendo i dati disponibili sulla KAP, la piattaforma turca di informazione al pubblico, oltre a confermare la durata biennale dell’accordo, Mourinho percepirà dal Fenerbahce 10,5 milioni di euro a stagione, a cui andranno sommati alcuni bonus non meglio precisati. Il club non specifica se si tratti di una somma lorda o netta, ma qualora il dato fosse al lordo staremmo parlando di circa 6 milioni di euro netti.

Nella giornata di ieri, il titolo del Fenerbahce ha avuto un’impennata vertiginosa fino a chiudere con una quotazione superiore ai 4 euro per azione con picchi che hanno raggiunto anche i 4,5 euro. Nella giornata di oggi, invece, il titolo del club turco sta perdendo quasi il 3% attestandosi su una capitalizzazione di mercato di 430 milioni di euro.

Tornando al campo, Mourinho approda in un club che, come detto, nonostante i 99 punti conquistati nell’ultimo campionato è arrivata seconda dietro al Galatasaray di Mauro Icardi, capocannoniere del torneo, allungando un’astinenza che dura ormai da 11 anni. L’ultimo titolo vinto è la Coppa di Turchia nel 2022/23.