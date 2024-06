La Juve pronta a cedere Kaio Jorge: la possibile plusvalenza per i bianconeri

La Juventus è pronta a portare a termine la vendita di alcuni esuberi per finanziare – almeno in parte – le operazioni necessarie a regalare a Thiago Motta una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Tra gli obiettivi c’è il centrocampista olandese Teun Koopmeiners, in forza all’Atalanta, dove ha collezionato 51 presenze e 15 gol in stagione.

La missione mercato entra nel vivo grazie a Kaio Jorge. L’attaccante brasiliano, fresco di rientro dal prestito al Frosinone (22 presenze, 3 gol e un assist), è pronto a tornare in patria. I brasiliani del Cruzeiro, dopo una iniziale offerta da 4 milioni di euro, nelle ultime ore avrebbero rilanciato per l’attaccante comunicando di aver trovato l’accordo verbale con la Juventus.

Kaio Jorge plusvalenza Juventus – L’impatto a bilancio

L’operazione si dovrebbe chiudere sulla base di 7-8 milioni di euro, a cui aggiungere una percentuale sulla futura rivendita in favore dei bianconeri. Kaio Jorge ha già dato l’ok e per l‘ufficialità si aspettano soltanto le visite mediche e le firme. Affare importante per la Juve: l’ex Santos, ripartito da Frosinone dopo i guai fisici e la sfortuna degli ultimi anni, era stato acquistato nel 2021 per 1,5 milioni di euro.

Cifra finale che tuttavia superava i 5,3 milioni di euro considerando premi e oneri (le commissioni per l’agente). Al 31 dicembre 2023 – ultimo dato ufficiale disponibile, che emerge della Juventus sul primo semestre 2023/24 – il costo storico era cresciuto a poco più di 7 milioni di euro.

Il valore a bilancio del calciatore alla stessa data era pari a poco meno di 3,7 milioni di euro, mentre al 30 giugno 2024 sarà sceso ulteriormente a poco meno di 3 milioni di euro. Per questo motivo, in caso di cessione alle cifre sopra indicate (7-8 milioni) entro il 30 giugno, la Juventus potrà iscrivere a bilancio una plusvalenza tra i 4 e i 5 milioni di euro.

Non solo, guardando al bilancio 2024/25, il club bianconero potrà anche risparmiare sulla quota ammortamento, che nella stagione 2023/24 è stata pari a circa 1,4 milioni di euro.