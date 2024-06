Offerta speciale di DAZN: prezzo scontato per gli abbonati alla Roma

Continuano le iniziative abbinate alle campagne abbonamenti dei club di Serie A. DAZN, dopo aver lanciato una promozione speciale per gli abbonati della Juventus, ha deciso di replicare anche con i futuri sottoscrittori di un abbonamento per il campionato 2024/25 alla Roma: 12 mesi al prezzo di 10, con un risparmio complessivo di 60 euro, sul piano annuale DAZN Standard. Così da non perdersi nemmeno un minimo dei giallorossi di Daniele De Rossi nemmeno in trasferta.

DAZN offerta abbonati Roma – I dettagli della promozione

A partire da oggi, venerdì 7 giugno (dalle ore 12.00), e fino a giovedì 20 giugno – seguendo le diverse fasi di vendita applicate dal club – i tifosi che hanno acquistato un abbonamento allo stadio per la stagione 2024/25 della Roma attraverso i canali ufficiali del club e che non sono clienti DAZN, potranno sottoscrivere un abbonamento al piano annuale DAZN Standard con pagamento in un’unica soluzione al prezzo speciale di 299 euro – pari a 25 euro al mese – anziché al prezzo di listino in vigore di 359 euro con un risparmio complessivo di 60 euro. L’account dovrà essere sottoscritto con pagamento diretto a DAZN tramite carta di credito, carta di debito o PayPal.

DAZN offerta abbonati Roma – Presto nuove iniziative

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, DAZN sarebbe al lavoro per nuove iniziative speciali anche con altre big del massimo campionato italiano – tra cui Inter e Milan – che dovrebbero essere lanciate nelle prossime settimane.

Nel frattempo, in attesa che il massimo campionato di calcio riparta, con il piano annuale DAZN Standard che dovrà essere attivato entro il 30 maggio (salvo proroghe), gli appassionati potranno già seguire in app una programmazione davvero ricca: dai canali Eurosport HD 1 e HD2 inclusi nell’abbonamento con il Roland Garros che si disputerà dal 26 maggio al 9 giugno e i nuovi sei canali Eurosport che si attiveranno con la partenza dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Oltre alla nuova stagione dei bianconeri, i tifosi potranno anche vivere le grandi emozioni del calcio internazionale con in esclusiva LaLiga EA Sports e le partite di Porto, Benfica e Sporting Lisbona della Liga Portugal Betclic, la UEFA Women’s Champoins League, la nuova stagione del grande basket italiano ed europeo, la ricca offerta dedicata al volley, il fighting, selezionate partite di NFL e molto altro ancora.