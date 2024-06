I dividendi della Giovanni Agnelli Bv nel 2023: quanto hanno incassato Elkann e Agnelli dalla cassaforte di famiglia

La Giovanni Agnelli Bv, la cassaforte della dinastia Agnelli-Elkann, torna all’incasso di nuovi dividendi da Exor, di cui è principale azionista. Dopo la pubblicazione del bilancio 2023 della holding olandese, infatti, sono emersi dettagli sui dividendi ricevuto nel corso dello scorso anno.

Secondo i documenti consultati da Calcio e Finanza, per quanto riguarda i dati del bilancio, il patrimonio netto complessivo della cassaforte ha lieve aumento passando da 833,110 milioni di euro al 31 dicembre 2022 a 834,909 milioni di euro al 31 dicembre 2023. In crescita i debiti bancari, che hanno raggiunto quota 394,181 milioni di euro (da 371,067 milioni al 31 dicembre 2022), mentre i debiti complessivi passano da 533,320 milioni a 506,290 milioni con un calo in particolare delle passività non correnti, scese da 109 a 8,1 milioni di euro. Infine, la liquidità è cresciuta passando da 140mila a 871mila euro.

Guadagni Elkann Agnelli dividendi, gli incassi

Nel bilancio non sono specificati i ricavi, seppur la Giovanni Agnelli Bv incassi una quota importante dei dividendi distribuiti ogni anno da Exor, di cui è primo socio. In particolare, nel 2022 la cassaforte di famiglia ha incassato circa 55 milioni di euro di dividendi da Exor. Quanti di questi finiranno nelle tasche poi di John e Lapo Elkann, oltre che di Andrea Agnelli e Alessandro Nasi? Come appreso da Calcio e Finanza, di norma solitamente tutti o larga parte vengono poi distribuiti agli azionisti, in linea con quanto avvenuto negli anni precedenti.

Infatti negli ultimi due anni, di fatto, la Giovanni Agnelli Bv ha distribuito di fatto l’intera quota dei dividendi incassati da Exor: si parla infatti di circa 52 milioni distribuiti tra gli azionisti nel 2022 per l’esercizio 2021 su 54 milioni ricevuti da Exor, cifre identiche a quelle del 2021 per l’esercizio 2020.

Come è strutturato l’azionariato della Giovanni Agnelli Bv? Dopo l’ultimo riassetto, la Dicembre (legata al ramo degli eredi Giovanni Agnelli e guidata da John Elkann) ha incrementato fino al 39,7% il controllo sulla società di diritto olandese. A seguire troviamo il ramo di Maria Sole che è il secondo azionista con l’11,2%, mentre gli eredi di Umberto Agnelli, rappresentati da Andrea Agnelli e dalla sorella Anna, hanno un pacchetto di loro proprietà sceso dopo gli ultimi aggiustamenti all’8,9%.

Guadagni Agnelli Elkann dividendi, le cifre della Giovanni Agnelli Bv

Quanto incassa quindi ciascun ramo della famiglia dai circa 55 milioni di dividendi garantiti nel 2023? Le stime:

Dicembre (John Elkann e eredi Giovanni Agnelli) – 39,7%: 21,8 milioni di euro;

Ramo Maria Sole Agnelli – 11,2%: 6,1 milioni di euro;

Ramo Umberto Agnelli (Andrea Agnelli e Anna Agnelli) – 8,9%: 4,9 milioni di euro;

Ramo Giovanni Nasi – 8,7%: 4,8 milioni di euro;

Ramo Laura Nasi-Camerana – 6%: 3,3 milioni di euro;

Ramo Cristiana Agnelli – 5,05%: 2,8 milioni di euro;

Ramo Susanna Agnelli – 4,7%: 2,6 milioni di euro;

Ramo Clara Nasi-Ferrero di Ventimiglia – 3,4%: 1,9 milioni di euro;

Ramo Emanuele Nasi – 2,5%: 1,4 milioni di euro;

Ramo Clara Agnelli – 0,28%: 150mila euro.

La Giovanni Agnelli BV ha come unico investimento quello in Exor. La holding, guidata da John Elkann che è il CEO, negli ultimi anni ha diversificato i suoi investimenti, puntando in particolare su moda, tecnologia e salute (ultimo investimento corposo in Philips), accanto alle controllate storiche come Juventus, Ferrari e Stellantis (nata dalla fusione tra FCA, ex Fiat, e Peugeot), passando anche da CNH e Iveco, oltre alle startup e agli investimenti attraverso Lingotto e Ventures.