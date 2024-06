EURO 2024, i convocati dell'Albania per il torneo continentale

L’Albania si appresta ad affrontare EURO 2024. Si tratta di un ritorno per la selezione albanese in una grande rassegna continentale. Parlando di Europei, la nazionale balcanica non partecipava dal 2016, in quella che è stata la sua prima edizione del torneo continentale.

Il commissario tecnico Sylvinho, è quindi riuscito in una impresa. E ora i calciatori albanesi, con molti che hanno esperienza nella nostra Serie A, cercheranno di togliersi più soddisfazioni possibili.

Convocati Albania EURO 2024 – Il girone

L’Albania è stata inserita nel gruppo B, con Spagna, Croazia, e Italia, che sarà la prima avversaria degli inglesi il prossimo 16 giugno.

Convocati Albania EURO 2024 – La lista di Sylvinho

Il ct Sylvinho ha consegnato alla UEFA, al momento, una lista di 27 calciatori. Da questa ne andrà escluso solamente uno prima della rassegna continentale per avere l’elenco ufficiale. E molto probabilmente sarà un portiere, visto che ne ha chiamati quattro.. Ecco i giocatori scelti dal ct albanese: