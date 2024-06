Fuorigioco semi-automatico, più trasparenza e meno ritardi: così la Premier vuole migliorare l’uso del VAR

1) Mantenere una soglia alta per l’intervento del VAR per garantire una maggiore coerenza e meno interruzioni del flusso del gioco.

2) Ridurre i ritardi nel gioco, principalmente attraverso l’introduzione della tecnologia semi-automatica del fuorigioco (SAOT) e mantenendo una soglia alta per l’intervento del VAR.

4) Lavorare con PGMOL per l’implementazione di una formazione più robusta per il VAR per migliorare la coerenza, includendo un’enfasi sulla velocità del processo pur preservando l’accuratezza.