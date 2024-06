La Premier League tiene il VAR: i club votano contro l’eliminazione

Il VAR rimarrà attivo in Premier League: i club infatti hanno votato contro la mozione per eliminarlo. A renderlo noto è stata la stessa lega inglese in un comunicato. Secondo le indiscrezioni, il voto si sarebbe concluso con 19 voti contro l’eliminazione e un solo voto a favore, quello del Wolverhampton.

“I club della Premier League hanno oggi votato a favore della continuazione dell’uso del VAR nella Premier League – si legge nella nota -. Sebbene il VAR produca decisioni più accurate, è stato concordato che devono essere apportati miglioramenti a beneficio del gioco e dei tifosi”.

“Nell’ambito delle discussioni approfondite durante l’Assemblea Generale Annuale, è stato concordato che PGMOL, la Premier League e i club hanno tutti ruoli importanti nel migliorare il sistema e la sua reputazione”.

“È stato confermato ad aprile che la tecnologia semi-automatica del fuorigioco sarà introdotta nell’autunno del 2024. La tecnologia fornirà un posizionamento più rapido e coerente della linea del fuorigioco virtuale, basato sul tracciamento ottico dei giocatori, e produrrà grafica di alta qualità per garantire un’esperienza migliorata sia nello stadio che nella trasmissione per i tifosi”.

“La Premier League e PGMOL continueranno a fare pressione su IFAB per consentire una maggiore flessibilità nelle Regole del Gioco per permettere la trasmissione video e audio in diretta durante le revisioni del VAR”, conclude la Premier League.